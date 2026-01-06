藍白卡總預算TPASS補助告急 台南市府︰只能苦撐1個月

TPASS補助經費卡關，台南市府將先以去年度結餘款撥因應。（記者洪瑞琴攝）

中央政府總預算審議尚未通過，攸關 TPASS 通勤族權益的補助經費動向引發關注。台南市政府將先以去年度結餘款撥付各運具業者，或採優先撥付在地公共運輸業者的方式因應，預估可暫時支撐約1個月。

交通局表示，南市目前已推動台南境內299、399定期票，以及「大台南公車+南嘉台鐵799」、「南高屏999」、「嘉嘉南999」及「嘉義799」等共6種 TPASS 定期票方案，相關票差經費每年仰賴中央補助約3億餘元，市府自籌款約6000多萬元，超過8成經費來自中央補助。

交通局指出，各項定期票方案皆採專戶方式管理，倘若中央補助斷炊無法如期撥付，影響層面將以各公共運輸業者最為直接，恐對整體公共運輸營運造成衝擊。為維持通勤族權益與公共運輸服務穩定，市府已啟動因應機制。

交通局表示，目前初步規劃將先以去年度結餘款撥付各運具業者，或採優先撥付在地公共運輸業者的方式因應，預估可暫時支撐約1個月，確保南市公共運輸服務品質不受影響。

交通局也說明，由於各縣市在 TPASS 補助與預算編列方式上有所差異，後續將邀集高雄市、屏東縣及嘉義縣、市政府共同研商因應對策，凝聚跨縣市共識後再行定案，以降低中央補助不確定性對通勤族及運輸業者造成的衝擊。

王先生認為，TPASS 是攸關上班族、學生與弱勢族群的民生交通政策，「不該因政治角力被犧牲」。林小姐從新營到中西區上班，她表示，每天搭車往返已是生活基本需求，中央預算遲遲無法通過，卻要地方政府與市民承擔後果，「通勤族成政治人質」，實在難以接受。

