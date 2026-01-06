黃國昌點名綠委選市長應辭立委 吳思瑤批雙標：政治撈仔

吳思瑤5日在臉書發文批評：「黃國昌從來不是什麼有guts的好漢，不過是顏色一換再換的政治撈仔。」（資料照）

民眾黨主席黃國昌昨（5）日宣布將辭不分區立委，並點名民進黨立委選市長應先辭立委，不過沒提到有意轉換跑道的國民黨立委。民進黨立委吳思瑤在臉書發文批評：「黃國昌從來不是什麼有guts的好漢，不過是顏色一換再換的『政治撈仔』。」

吳思瑤指出，黃國昌辭立委是民眾黨自家兩年條款的政治宣示，跟參選縣市長完全沒關係，「把自己捧得多有氣魄毫不戀棧，未免演太大」，而別人是辛辛苦苦打選戰當選的區域立委，但黃國昌是「變色龍」，投靠白營討得一席不分區，有無民意基礎完全是沒得比。

吳思瑤強調，民進黨立委參選縣市長的，不只沒有離開原選區，反而是加倍經營擴大服務，沒有背棄選區的誠信問題；而黃國昌過去選汐止，落跑背棄選民，現在選新北卻住大安區豪宅，對選民不忠誠的就是他自己。

吳思瑤表示，不分區立委可以遞補，黃國昌辭職白營還是8席，區域立委出缺要補選，狀況大不同，「無本生意誰不會做，但硬要扯在一起，就有夠矯情」，而且立委帶職參選各黨都有，只消費民進黨，不敢提國民黨，雙標再+1。

吳思瑤指出，「參選縣市長不必辭立委」這件事，柯文哲2022年就為民眾黨帶職參選的賴香伶背書，黃國昌想耍帥卻馬上被打臉。吳思瑤說：「黃國昌從來不是什麼有guts的好漢，不過是顏色一換再換的政治撈仔。明明是狗熊，還想當英雄？」

