卓內閣新人事！楊佳玲接數發部政次 吳欣修升海委會副主委

台灣大學電機資訊學院資訊工程學系特聘教授楊佳玲將出任數發部政務次長。（資料照）

卓內閣在去年9月初小幅改組，當時數發部政次與海委會政務副主委並未補實，不過，上月海委會政務副主委，由海委會常務副主委兼海巡署長張忠龍轉任，並兼任海巡署長，行政院近日已核定，內政部國土署長吳欣修升任海委會常務副主委。至於數發部政務次長，將由台灣大學電機資訊學院資訊工程學系特聘教授楊佳玲出任。

國土署長接任人選，傳出由5日才剛調任內政部擔任參事的前高雄市水利局長蔡長展升任，不過，知情人士表示，相關人事安排尚待最後拍板，目前無法證實。

去年9月內閣改組時，時任數發部政務次長林宜敬升任部長，政院並宣布由時任人工智慧學校基金會秘書長侯宜秀接棒政務次長；另一位政務次長闕河鳴當時也請辭，職務懸缺至今。據悉，政院近日已拍板由楊佳玲出任。

楊佳玲為美國杜克大學資訊科學博士，曾獲國科會傑出研究獎、國科會科技專業獎章，並獲選為2026年國際電機電子工程師學會會士（IEEE Fellow）。在產學合作方面，她曾任台達與台大聯合研發中心主任，對於產業數位轉型與尖端科技應用具有實戰經驗。

至於海委會副主委編制3人，其中2位政務副主委、1位常務副主委。原海委會政務副主委吳美紅於去年6月轉任考試院副秘書長，該職務懸缺約半年，上月由張忠龍轉任，並兼任海巡署長。據了解，行政院已核定吳欣修升任海委會常務副主委，近期將正式接任。

吳欣修為成功大學都市計畫研究所畢業，曾任原台南縣政府城鄉發展局長、南市政府都市發展局長、副秘書長、秘書長；2018年2月接任國土署改制前的營建署長，並擔任國土署長至今，吳協助推動社宅、租金補貼等住宅政策，表現獲得層峰肯定。

海委會常務副主任委員懸缺近1個月，確定將由內政部國土署長吳欣修升任。（資料照）

