高虹安宣布新竹小巨蛋啟動 錢康明：「假蛋真重劃」只為拚連任

新竹市長高虹安（左）今年元旦宣稱市府將啟動「新竹小巨蛋」孵蛋計畫，引發各界討論話題。（資料照）

新竹市長高虹安今年元旦宣稱市府將啟動「新竹小巨蛋」孵蛋計畫，引發各界討論話題。竹市議員曾資程認為竹市多處土地已飽和，小巨蛋需經都市計畫、地方與中央審議、環境影響評估、交通影響評估、土地取得、財務模式確認等程序，需耗費8至10年以上。而前文化局長錢康明則稱，小巨蛋會是高虹安競選連任的選舉「新標題」，並酸高虹安所提的小巨蛋是假、但重劃是真。

對此，市府強調，新竹小巨蛋計畫已經內部討論，將與專家學者討論凝聚共識後，再向市民說明。

錢康明說，高虹安回歸市府後，不是思考如何做好市政工作，而是在想如何拚連任，他認為新竹小巨蛋將是高虹安競選連任的「新標題」，並提到高虹安上次選市長時，以他對高虹安所提政見內容的了解，通常是幕僚們想出來的，基本上不會做可行性的評估，卻會先立標題、給希望、贏選舉，但不一定會做。

他表示，「這就是不負責任的政治空談，3D圖給它畫下去，網路廣告給它打下去，網軍給它拱下去，謊話給它說下去，有選票就好，到時再推託是誰不配合，無法執行很遺憾，小巨蛋是假，重劃是真」。

曾資程也認為，新竹小巨蛋從構想到落實，從找地到納入都市計畫，從地方到中央審議，還需環評及交通影響評估等，需耗時8-10年，市民不反對長遠規劃，但更期待誠實治理，市民需要的是知道怎麼做、何時做、誰負責，而不是畫大餅開支票喊口號的市長。

