    政治

    台股衝3萬點、總預算卻卡關 竹市議員：藍白不要拖累台灣前進

    2026/01/05 20:28 記者洪美秀／新竹報導
    台股衝上3萬點，中央總預算卻因藍白卡關，新竹市議員曾資程籲藍白立委快審總預算。（資料照，記者洪美秀攝）

    台股衝上3萬點，中央總預算卻因藍白卡關，新竹市議員曾資程籲藍白立委快審總預算。（資料照，記者洪美秀攝）

    今天台灣股市站上歷史新高的3萬點，護國神山台積電股價盤中飆1695元，寫下台灣資本市場嶄新一頁。新竹市議員曾資程提到，即便國際間籠罩地緣政治不確定性，台灣股市卻展現出強勁韌性，這不是偶然，而是長期正確政策累積的成果；一個國家總體經濟的成長，來自2顆關鍵引擎：產業發展政策與公共建設投資。如今中央總預算遭藍白卡關還未通過，多項重大公共建設與社福預算被迫卡關，籲藍白立委不要拖累台灣向前進的動力，趕緊審總預算。

    曾資程說，第一顆引擎，是產業發展政策，民進黨走在正確的方向上。回顧前總統蔡英文到現任總統賴清德所延續的施政方向，政府堅定布局半導體、人工智慧、先進製造與綠色能源，讓台灣在全球供應鏈重組之際，不僅沒有被邊緣化，反而成為各國不可或缺的核心夥伴。各項客觀數據顯示，民進黨執政期間在「拚經濟」這一塊，整體表現明顯優於國民黨過去執政時期。台股站上3萬點，正是國際資金與市場對台灣產業實力的具體肯定。

    第二顆引擎，是公共建設投資，但現在正面臨被掐住的風險。近期藍白立委在立法院杯葛總預算，導致公共建設投資面臨資金斷鏈的危機。無論是交通建設、水電基礎設施、數位建設，或是地方發展所需的關鍵工程，一旦預算遲遲無法審議通過，不只影響民生，更會拖累內需與整體經濟動能，成為國家發展的重大隱憂。政黨可以競爭，但國家不能停擺。

    他說，總預算不是政黨對抗的籌碼，而是支撐經濟穩定運作的命脈。籲藍白立委理性完成總預算審議，讓公共建設持續推動，才能與蓬勃的外貿動能相互支撐，達成外銷與內需並進的均衡發展。

