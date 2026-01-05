轟「傅氏王朝」成花蓮政治堰塞湖！何啟聖宣布爭藍花蓮縣長提名

致理科技大學教授何啟聖，曾是新聞主播兼政論節目主持人。（翻攝臉書）

致理科技大學教授何啟聖今晚宣布，將爭取國民黨花蓮縣長提名，並已將初選宣言送到國民黨副主席兼秘書長李乾龍辦公室。何啟聖指出，多年來，花蓮立委傅崐萁與其妻子、花蓮縣長徐榛蔚輪流掌控縣政與政治資源長達23年，縣長、立委、政治影響力彼此接力，形同家族輪替、權力世襲。「傅氏王朝」儼然成為花蓮政治上的堰塞湖，危害花蓮的未來，也拖累國民黨的社會形象。因此他決定參選，盼打開花蓮被壟斷的政治，打開被封閉的未來。

何啟聖表示，傅崐萁「花蓮王」的形象，不啻是對國民黨宣稱銳意革新的嘲諷，更是對台灣民主發展上的嚴重戕害。他要挑戰的是一整個把花蓮關起來的政治結構，要打開花蓮，讓陽光照進來。

何啟聖指出，傅崐萁的問題，從來不是「偶有爭議」，而是一整套反覆出現、彼此呼應的敗行劣跡。他曾因內線交易、操縱股市遭判刑定讞並入獄服刑；在花蓮主政期間，又爆發理想大地土地交易的鉅額利益爭議；地震重建善款與公款，屢遭質疑被挪作個人政治行銷使用，甚而有捐款人要求退還善款。

何啟聖表示，對外，傅崐萁踐踏市場公平；對內，則傳出打壓善盡監督職責的黨籍縣議員，讓監督者成為被「處理」的對象。在制度邊緣，他曾以「假離婚」方式進行權力布局；在公共倫理上，又涉及性騷擾女性媒體主管的指控。部分案件未獲起訴，但司法結果不等於政治清白，道德責任不會因此消失。

何啟聖說，更諷刺的是，回到國民黨後，傅崐萁在黨內中央委員選舉中即遭徐巧芯具名檢舉涉及賄選，卻在黨中央曲意維護下不了了之。這也正是為什麼，連黨內同志金溥聰、徐巧芯、鍾沛君等都曾直言傅崐萁是「國民黨的病毒」。

何啟聖認為，只要傅崐萁這樣的人仍在權力核心，改革就不可能被社會相信。而他在黨團幹部交接的公開場合，竟還能以一句「走政治路，沒背個兩三條（案件），不會大尾」，來戲謔司法底線、合理化政治不清白，更暴露出一種早已失序的權力價值觀。傅崐萁不只是爭議人物，而是一種錯誤政治文化的象徵。

何啟聖表示，自己不是花蓮出生，但在花蓮重災之後，全台灣湧入的救災志工、數以萬計的「鏟子超人」，早已用行動證明了一件事，我們都屬於花蓮。花蓮的山水從不拒絕任何人的奉獻，花蓮有世界級的好山好水，不應被政治上的窮山惡水所污染，更不應被一家一室所堰塞。

何啟聖強調，花蓮不姓「傅」，花蓮不是傅家的花蓮，是花蓮人的花蓮，是台灣的花蓮，是世界的花蓮。花蓮有世界級的好山好水，不應被政治上的窮山惡水所污染。一條河若23年不曾清淤，必然淤塞腐臭；台灣不是不能有家族政治，但人民不該容忍壟斷的家族政治，更不該接受已然「王朝化」的家族政治。

