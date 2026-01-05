助理費變鐘點費？三連霸議員江熊一楓收押 地方人士費解

江熊一楓因涉入助理費案被收押，震憾地方政壇。（資料照，記者顏宏駿攝）

前彰化縣議員江熊一楓捲入助理費案遭收押，震憾彰化政壇！江熊一楓與夫婿江昭儀生活十分節檢，江熊為何因助理費而被收押，令人費解。友人說，江熊一楓為了選民服務跑攤，雇用多名助理，但都以鐘點費計酬，很可能因此觸法，但對此說法，檢方不予證實。

一名江熊一楓的朋友說，去年12月，江熊一楓突接到檢方的傳票，感到非常震驚，因為她跟夫婿江昭儀生活相當「節檢」，接到約談的傳票，令她無法接受，還火冒三丈地向友人說「我從政不貪不取，無子、無女，沒有豪宅，開國產破車，能貪什麼？竟然遭調查…」，江熊自覺遭羞辱，也覺得政治黑暗，因此拒絕到庭，還關掉手機，檢方因此認定她有串證和逃亡之虞，向院方聲請羈押獲准。

有三連霸經驗的江熊一楓，對助理費的申報相當熟悉，為何這次會「翻船」？友人說，江熊把「選舉作業費」那套作法用在「助理費」，即採用「鐘點費」的方式雇用多名助理，她把助理費的好處分給樁腳或支持者，眾多助理是為她做選民服務，江熊一楓並沒有把助理費A走或進入自己口袋，只是這種方式已觸法，因此遭檢舉。對此說法，檢方不予證實。

