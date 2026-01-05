顏若芳揭張簡珍從未參與大陸事務委員會議 還稱共軍擾台是台灣挑釁

台北市議員顏若芳揭露，上海台協會長張簡珍連2年沒有出席北市府大陸事務委員會會議，更曾在中國發表「解放軍軍事行動是因台灣領導人先挑釁」言論。（擷取自顏若芳臉書）

台北市議會民政委員會今（5）日審查秘書處預算，經市議員顏若芳持續追問後，發現台北市大陸事務委員會去年僅開過2次會議，且有委員前年、去年皆無出席，北市府依然續聘。顏若芳更揭露，該名連2年沒有出席的委員就是上海台協會長張簡珍，更曾在中國發表「解放軍軍事行動是因台灣領導人先挑釁」言論。

秘書處回覆，委員會開會時間會選擇多數委員可以出席的時間，坦承確實有少數委員沒有參與；張簡珍為台商，2024年、2025年皆剛好無法參加會議，不過去年底雙城論壇有出席。

請繼續往下閱讀...

顏若芳指出，舉辦委員會就是為了了解去雙城論壇、城市交流之間應該留意的事項，並給予相關建議，但張簡珍從來沒有參與會議，還讓她跟著一起出訪上海發表親中言論，「她是中華民國台灣台北市政府大陸事務委員會的委員耶！竟然說共軍擾台是因為台灣挑釁，合適嗎？適宜嗎？」顏若芳表示，全數刪除台北市政府大陸事務委員會預算。

委員會最終決議暫擱大陸委員會全數預算，待二輪審議預算再持續討論。

