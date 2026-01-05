立院藍白卡中央總預算TPASS補助未到位 桃竹苗學生通勤族受害最多

立法院藍白卡中央總預算致TPASS補助未到位，桃竹竹苗廣大通勤族恐受波及。（記者洪美秀攝）

中央115年度總預算遭立院藍白立委卡關未通過，攸關通勤族權益的TPASS桃竹竹苗最高1200元月票也受到影響。TPASS桃竹竹苗月票共分4種月票，有竹竹每月288元，桃竹竹799元，竹竹苗699元和桃竹竹苗1200元，是桃竹竹苗通勤族及學生最划算的通勤月票，如今中央預算卡關，恐讓TPASS優惠受到影響，許多通勤的學生、上班族抱怨，為何藍白立委不趕緊通過預算，這些攸關民生的預算，都被卡住了。

市府交通處表示，考量中央政府今（115）年度總預算尚未完成審議，市府會先以地方款支應，也會與桃園市、苗栗縣和新竹縣等縣市討論，以維護民眾權益。

桃竹竹苗TPASS上路後，桃竹竹苗地區早在2024年3月就突破350萬人次，使用人數相當多，以竹竹288元方案人數最多，且平日上班日約有3.5萬人次使用，假日也有1.3萬人次使用，其中又以學生使用率最高、以搭乘台鐵人數最多。

不少學生也擔心如果中央預算卡關會影響到通勤補助，雖市府說要用地方款支應，但若非新竹市民，豈非受影響程度更高。很多學生住新竹縣，要通勤到新竹市上課，若未獲補助，通勤費將多出好幾倍。

