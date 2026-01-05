為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    立院藍白卡中央總預算TPASS補助未到位 桃竹苗學生通勤族受害最多

    2026/01/05 19:00 記者洪美秀／新竹報導
    立法院藍白卡中央總預算致TPASS補助未到位，桃竹竹苗廣大通勤族恐受波及。（記者洪美秀攝）

    立法院藍白卡中央總預算致TPASS補助未到位，桃竹竹苗廣大通勤族恐受波及。（記者洪美秀攝）

    中央115年度總預算遭立院藍白立委卡關未通過，攸關通勤族權益的TPASS桃竹竹苗最高1200元月票也受到影響。TPASS桃竹竹苗月票共分4種月票，有竹竹每月288元，桃竹竹799元，竹竹苗699元和桃竹竹苗1200元，是桃竹竹苗通勤族及學生最划算的通勤月票，如今中央預算卡關，恐讓TPASS優惠受到影響，許多通勤的學生、上班族抱怨，為何藍白立委不趕緊通過預算，這些攸關民生的預算，都被卡住了。

    市府交通處表示，考量中央政府今（115）年度總預算尚未完成審議，市府會先以地方款支應，也會與桃園市、苗栗縣和新竹縣等縣市討論，以維護民眾權益。

    桃竹竹苗TPASS上路後，桃竹竹苗地區早在2024年3月就突破350萬人次，使用人數相當多，以竹竹288元方案人數最多，且平日上班日約有3.5萬人次使用，假日也有1.3萬人次使用，其中又以學生使用率最高、以搭乘台鐵人數最多。

    不少學生也擔心如果中央預算卡關會影響到通勤補助，雖市府說要用地方款支應，但若非新竹市民，豈非受影響程度更高。很多學生住新竹縣，要通勤到新竹市上課，若未獲補助，通勤費將多出好幾倍。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播