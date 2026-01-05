為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    退伍校官赴中改全面申請制？陸委會斥：不實訊息

    2026/01/05 18:48 記者陳鈺馥／台北報導
    陸委會強調，現任簡任十職等以下未涉密公務員等人員，依現行規定本就不用向內政部申請許可，未來修法也只是跟所屬機關申請許可，報載退伍校官赴中改全面申請制為不實訊息。（陸委會提供）

    陸委會強調，現任簡任十職等以下未涉密公務員等人員，依現行規定本就不用向內政部申請許可，未來修法也只是跟所屬機關申請許可，報載退伍校官赴中改全面申請制為不實訊息。（陸委會提供）

    行政院日前拍板修法擴大規範公務員赴中，並禁止領有月退俸的校級軍官出席妨害國家尊嚴的活動。立法院國民黨團今天聲稱，不少退伍校官已接到通知，赴中全面改為申請制，並威脅重罰或取消月退俸。陸委會駁斥，退伍校官赴中改全面申請制為不實訊息。

    行政院會日前通過「兩岸人民關係條例部分條文修法草案」，對公務員前往中國改採全面許可制。另，草案條文擴大規範，卸任正副總統、國安會諮委、中央機關政務人員、中央三級機關以上首長，駐外機構館長、副館長及領有月退俸的校級軍官，禁止赴中出席妨害國家尊嚴的活動。

    不過，國民黨團今日卻聲稱，近日許多退伍基層國軍校級軍官收到通知，赴中國大陸不論事由，全面改為申請制，全面限制退伍軍官赴中，此舉已明顯踰越兩岸條例的授權，涉及不當擴權。

    對此，陸委會說明，本次兩岸條例修法對已退伍的校官赴中沒有增加申請制，只有禁止赴中出席妨害國家尊嚴活動。

    陸委會強調，現任簡任十職等以下未涉密公務員等人員，依現行規定本就不用向內政部申請許可，未來修法也只是向所屬機關申請許可，報載退伍校官赴中改全面申請制為不實訊息。

