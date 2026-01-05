美軍活捉馬杜羅戳破中俄紙紮防空系統 張育萌：台灣該得2個啟示！

川普政府發起突襲行動，生擒馬杜羅，引發國際熱議。（路透）

美軍3日突襲委內瑞拉，以迅雷不及掩耳之勢生擒長期執政的專制總統馬杜羅（Nicolás Maduro）及其妻子，引發國際熱議。台灣青年世代共好協會理事長張育萌表示，台灣應該從中得到兩個啟示，首先就是投資國防，把預算變成實際戰力，再來是清楚站在「對的那邊」！

針對美軍閃電逮捕馬杜羅，全程沒有損失人員和裝備，張育萌在臉書發文指出，「委內瑞拉的防空系統，核心是俄羅斯製S-300VM系統，號稱『南美最強護盾』，可以發射長程地對空飛彈，攔截高空目標。中國提供JY-27遠程監視雷達，用來探測匿蹤戰機，中方還曾誇口說2020年委內瑞拉就是用這款雷達發現美軍戰機進入領空，還宣稱迫使美軍撤離。結果，美軍夜間偷襲，在委內瑞拉上空像是進入無人之境。」

「美軍行動前，中國國防大學教授李莉才斷言，主要透過中國和俄國支援的委內瑞拉『軍力穩健』，『馬杜羅應對從容，局勢無需過度擔心』。中國網友也一夕傻眼，直接嗆『專家只會念數據，委內瑞拉有反隱身雷達，結果馬杜羅被輕易帶走，防空設備跟擺設一樣，樂觀預判根本誤導，電影都不敢演得這麼絲滑』。美國聯合參謀長主席凱恩（ Dan Caine）事後揭露，CIA從去年8月就用匿蹤無人機，全天候監控委內瑞拉空域和馬杜羅動向。美國情報機構建立『細膩描繪』，嚴密搜集馬杜羅每天行動方式、居住地點、飲食和穿著，甚至包括養什麼寵物。」

張育萌接著分享馬杜羅與中國國家主席習近平的友好關係，習近平還稱委內瑞拉是中國的「全天候戰略夥伴關係」，結果這個「全天候戰略夥伴」也沒辦法阻止美軍抓捕，「馬杜羅被抓前夕，習近平特使邱小琪才到委內瑞拉跟馬杜羅見面，還肉麻的說兩國是『堅定不移的兄弟情誼』。隔天，天還沒亮，馬杜羅就被美軍戴上手銬，中國代表團很可能還在委內瑞拉，直接目睹整段空襲。」

張育萌直言，「美國戳破的不只是中俄紙紮的防空系統，而是包括台灣在內，蔓延的迷思，以為靠『反美站隊』，靠其他獨裁大國背書，就能換到安全。美國用行動告訴你，這不可行。馬杜羅花十幾年打造獨裁王國，把整個國家，從財政、能源、外交到安全，通通押在中國和俄羅斯身上。平常稱兄道弟，但真正的衝突對撞來臨，這些承諾瞬間崩潰，只剩聲明、譴責，保持距離。」

「台灣要看清現實。國防不能靠幻想和平，更不能外包給獨裁政權。台灣該得到的兩個啟示，第一，是投資國防，把預算變成實際戰力。第二，是清楚站在美國和民主同盟『對的這一邊』。讓獨裁者白天不敢越線，晚上想到隔壁那座不好惹的小島，也不敢睡得太安穩。」

