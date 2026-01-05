議員索資限縮放寬！北市府道歉：未來3天內可取件

台北市政府秘書長李泰興。（資料照）

台北市長蔣萬安上任後，未與議會討論便限制議員索資權限。日前台北市議會民政委員會已要求台北市副市長林奕華至委員會說明，市府卻以法規為由缺席，除林奕華未到，秘書長李泰興也沒有出席；隔日市府態度大轉變，讓林奕華至議會備詢室「溝通」。李泰興今（5）日赴民政委員會審議預算，向委員會道歉，「很不好意思，我們當初認知錯誤，以為只有林副要來。」也承諾索資系統會新增勾選欄位，若議員有三日內取件需求就可勾選，讓機關首長跟議員溝通。

市議員顏若芳無奈表示，有改變是好事，但秘書處提出的方案，跟過往不是一樣嗎？她同時質疑，若議員都勾選需在三日內取件，並不會達到秘書處說的「減少公務人員壓力」目標。此外，顏若芳也說，局處提供資料時，主管沒有審核，提出的內容有問題，這些不用處理嗎？

市議員何孟樺同意，機關可以提高正確率，否則每次都浪費一、兩週時間。

市議員林珍羽說，部分機關會派不熟悉業務的新鮮人處理索資，主管機關應檢討、調整索資做法，建議簡任級以上同仁再回覆。她同時拜託秘書長要督促各局處給議員資料不要亂搪塞、答非所問、給錯資料。

市議員李芳儒認為，可以試行市府提案看看。

第一召集人許淑華呼籲市府，不要用政治手段處理，也不要讓議會與府會關係變差。

北市府秘書長李泰興今赴民政委員會審議預算，承諾索資系統會新增勾選欄位，若議員有三日內取件需求就可勾選。（記者蔡愷恆攝）

