選縣市長應辭立委？王定宇列藍白委12人 呼籲黃國昌「別雙標」

民眾黨現任主席黃國昌今（5）日宣布辭去不分區立委，並點名民進黨台南、高雄立委若想參選下一屆縣市長，應先辭掉立委一職，但並未提及任何國民黨或民眾黨，引發各界議論。對此，民進黨立委王定宇列出藍白陣營12名立委，呼籲黃國昌不要刻意忘記向自己的「好朋友們」提醒，想選舉記得先辭掉立委。

黃國昌今日上午受訪指出，他已在黨團簽署離職書，預計等到月底送出，新的委員最快會在2月1日接。黃國昌接著砲轟民進黨立委，痛批「領立委的薪水去選縣市長」、「要參選縣市長，還占著立委的位置，就應該把立委給辭了」，並控訴他們現在都沒有認真關心立法院議事，只會做表面功夫，不像他上午7點半就到立法院。

黃國昌針對民進黨立委的控訴，王定宇則在下午於臉書發文直言他是「雙標蔥」，並列出謝衣鳯、張嘉郡、江啓臣、楊瓊瓔、柯志恩、謝龍介、吳宗憲、徐欣瑩、蘇清泉、陳玉珍、張啟楷、麥玉珍，總計12名國民黨、民眾黨立委，「這些人跟蔥

都很熟啊，不是嗎？怎麼在說同一件事，都會忘了身邊這些好朋友都有要選縣市長呢？」

