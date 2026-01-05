挺柯藥師護航蔡正元「不會掏空自己公司」 律師揭關鍵狠打臉！

三中案日前二審，蔡正元維持一審的有罪判決。（資料照）

前總統馬英九等人被控在國民黨「三中（中視、中廣、中影）」與舊中央黨部交易案，違反證券交易法特別背信等罪，造成國民黨72億多元損害，日前二審維持台北地院一審判馬英九、中投前董事長張哲琛、前總經理汪海清均無罪的判決；前立委蔡正元違反業務侵占等罪部分也維持原判，判刑3年6月，不得上訴，確定入獄。小草藥師林士峰跳出來幫與柯文哲友好的蔡正元說話，宣稱蔡正元根本沒必要「掏空自己的公司」，動機說不過去，遭律師林智群狠狠打臉！

一審北院認定，蔡正元以國民黨立法委員身分仲介中影股權交易案，利用身為阿波羅負責人機會侵占阿波羅股票出售後款項，掏空阿波羅高達2億8032萬7983元，最終被認定犯罪所得達2.8億元，依業務侵占罪判蔡3年6月徒刑，商業會計法部分判6月徒刑，得易科罰金。全案上訴進入二審，高院上週三（2025/12/31）仍判蔡正元有罪，只是犯罪所得原沒收2億8032萬元，改沒收2億3919萬元。

事後藥師林士峰在自己的臉書粉專發文幫蔡正元說話，「蔡正元掏空蔡正元的公司，很多青鳥出來說，藍白都法盲，掏空就是掏空，難道會變成合法的嗎？但是以情理來說，這公司整間都我自己的，我有必要掏空嗎？動機上根本說不過去。但是司法這樣判，直接把人關了，錢也沒收了，對民進黨的政敵來說，無疑又是重重的一拳。」

對此，林智群今天（5日）傻眼PO文，「這年頭不懂的人講話還很大聲，怕大家不知道他不懂。藥師談法律？對自己不了解的事情，少說一點會死嗎？阿波羅公司確實是蔡正元獨資設立的，他是實質上唯一的股東和老闆，判決都有寫。讓他被判有罪的關鍵，在於公司帳戶裡的錢不是他的。法院認定，阿波羅公司帳戶裡4億多資金，是郭台強要買中影的交易案，暫時寄放在阿波羅公司的『託管款項』。」

「蔡正元的想法是『公司是我的，帳戶裡的錢當然由我支配』，所以他拿去買豪宅、繳卡費。但法院認定這是把『代管的錢』挪為己用，因此構成侵占罪、背信罪。其實就算是一人公司，公司的錢要到老闆個人帳戶，通常只有幾個名義：『股利』（要繳稅）、『薪資所得』（要繳稅）、『股東往來』（借貸什麼的）、減資，不是你愛怎麼樣都可以。跟小草學法律知識，你離犯罪就不遠了。」

