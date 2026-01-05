歐洲議會訪團來台 將針對假訊息、網攻、全社會防衛韌性座談

外交部歐洲司司黃鈞耀（前排右二）歡迎歐洲議會友台小組主席凱勒（Michael Gahler）（前排左三）率歐洲議會議員團訪台。（圖由外交部提供）

歐洲議會友台小組主席凱勒（Michael Gahler）昨（4）日起至9日率歐洲議會議員訪團來訪。外交部指出，這是歐洲議會今年首個訪台團，訪團在台期間將晉見總統賴清德，並與我國產官學界代表，就反制假訊息與網路攻擊、全社會防衛韌性、台歐盟經貿合作、印太區域與兩岸情勢等議題座談。

外交部說明，凱勒與歐洲議會人民黨團（European People’s Party）議員一同來訪，訪團成員包含歐洲議會議員西門（Sven Simon，德國籍）、貝克（Wouter Beke，比利時籍）、哥馬赫（Christophe Gomart，法國籍）、瓦斯蔓（Marion Walsmann，德國籍）、溫克勒（Iuliu Winkler，羅馬尼亞籍）、斯捷克巴（Michał Szczerba，波蘭籍）、法斯奇（Jan Farský，捷克籍）、凱勒主席辦公室主任蒲森川（Markus Poesentrup，德國籍）以及歐洲議會議員內魯多娃（Danuše Nerudová）辦公室助理歐絲特薇（Katerina Oosterwijk，捷克籍）。

外交部指出，訪團在台期間將晉見總統賴清德，接受外交部長林佳龍款宴，另將拜會立法院、國安會、陸委會、經濟部、國防部、數發部及國科會等機關，將與我國產官學界代表，就反制假訊息與網路攻擊、全社會防衛韌性、台歐盟經貿合作、印太區域與兩岸情勢等議題進行座談，並安排赴金門參訪。

外交部表示，歐洲議會於去年4月2日高票通過歐盟「共同外交暨安全政策」（Common Foreign and Security Policy, CFSP）及「共同安全暨防衛政策」（Common Security and Defence Policy, CSDP）兩項2024年度執行報告的決議文，再度關切中國升高台海緊張情勢及透過扭曲聯合國大會第2758號決議阻擾台灣有意義國際參與，並促請歐盟及其會員國持續深化與台灣多面向合作與交流；未來我國將在既有良好、緊密的基礎上，持續深化與歐洲議會的各項合作與交流，共同強化民主韌性，並建構堅實互惠的價值同盟網絡。

