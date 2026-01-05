拚初選！陳亭妃鐵馬進山區 訴求農水利政績

立委陳亭妃持續鐵馬行動造勢，力拚黨內市長初選。（陳亭妃提供）

民進黨台南市長初選白熱化，爭取提名的立委陳亭妃持續鐵馬行動造勢，今天前進山區，與地方父老搏感情，並提出自己12年來農水利建設成績單，尋求鄉親支持。

陳亭妃的「行動政府・行動正能量」37區鐵馬行動，今天騎進楠西、玉井、南化、左鎮、山上、大內等地，傾聽民意，支持者夾道歡迎、簇擁，場面熱烈。

陳亭妃表示，山區長期面臨極端氣候衝擊，農民要的並非口號，而在於災害來臨時，政府能否真的站到第一線，這也是她持續為地方爭取水利、水保，以及產業道路的建設，還有野溪治理等的初衷。

陳亭妃提到，12年來，與山區農民累積出來的信任感，加上成立的後援會長期運作，傾聽民意，持續在地方建立溝通管道，絕非因為選舉才來，而是一直蹲點服務。

陳亭妃強調自己在山區爭取的經費不計其數，多到無法逐一呈現，但農民感受最深的是，大內區抽水站建置，以及水利改善工程，成功降低積淹風險。

陳亭妃說，自己長期在經濟委員會，山區的農損問題，幾乎都是第一時間在立法提出質詢，爭取災害補助，或者迅速辦理會勘，她的臉書官方粉絲專頁12年來都有紀錄，無法造假。

陳亭妃指出，農民一直糾結的是災後復原時間差，自己從過去質詢就要求程序簡化，以及救助或補助的儘速到位，減輕負擔。

陳亭妃重申，「行動政府」並非坐在辦公室裡做決策，而是走進每個需要被看見的角落，她堅持親自傾聽，效率控管，將中央、地方資源整合，才能真正解決邊緣化的問題。

陳亭妃鐵馬行動騎進山區，支持者熱情歡迎。（陳亭妃提供）

陳亭妃鐵馬行動騎進山區，訴求自己12年來爭取的建設成績，與鄉親搏感情。（陳亭妃提供）

