中央總預算卡關 宜蘭TPASS恐斷炊影響近萬人

2026年中央政府總預算案卡關，宜蘭有4種TPASS，到3月底經費恐斷炊。（資料照）

2026年中央政府總預算案卡關，宜蘭有4種TPASS，涵括縣內、縣外通勤通學與觀光客等族群使用，每天近萬人次搭乘；宜蘭縣政府坦言，總預算未過勢必影響經費補助，目前只能靠「縣款」支應，但3月底恐斷炊；民代與搭乘民眾希望「藍白不要亂了」，不要為了政治鬥爭影響民眾權益。

宜縣4種TPASS，分別是750元縣內通勤月票、1800元宜蘭至雙北國道客運月票、2300元宜蘭至雙北國道客運，加北北基桃捷運與鐵路、市區公車月票，以及299元的3日券。

請繼續往下閱讀...

縣府交通處統計，這4種票券，以去年為例，每天使用約1萬人次，中央年補助2.1億元，縣府自籌2500萬元，如果中央總預算未過，補助經費就下不來，勢必影響通勤通學與觀光旅遊民眾權益。

交通處表示，今年的TPASS經費，縣府編了8800萬元，預估使用人數會成長，且為免中央撥款遲延，有寬列預算因應，但這些錢只能用到3月底，屆時中央錢還不來，經費勢必斷炊，希望中央擬妥因應方案。

縣議員黃惠慈指出，藍白故意卡總預算，讓很多政務與政策無法推動，根本是在杯葛政府施政，把政治鬥爭置於國家與民眾利益之上，TPASS是民眾很有感的政策，攸關民生福祉與切身權益，不管藍綠白支持者都會用到，而今卻因藍白杯葛讓經費可能斷炊，希望懸崖勒馬讓總預算早日通過。

往返宜蘭、台北的陳姓上班族說，宜蘭、台北的首都國道客運單程是136元，每天往返就要272元，1個月上班22天就要6000元，1800元的TPASS月票推出，他每個月至少省了4000元，相當有感，如果因藍白杯葛預算而使政策停擺，勢必引起民怨，希望立法院趕快通過預算，不要為了政治鬥爭犧牲民眾權益。

若因中央政府總預算案卡關，宜蘭TPASS政策停擺，將影響近萬通勤通學與觀光客等族群權益。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法