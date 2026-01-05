為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    何欣純合體台中24議員掛看板 民進黨部：團結迎勝選

    2026/01/05 15:47 記者黃旭磊／台中報導
    民進黨台中市議員何文海、陳淑華（見圖）及陳雅惠等多名議員，本週陸續掛出與民進黨台中市長參選人、立委何欣純合體賀新春看板。（讀者提供）

    民進黨台中市議員何文海、陳淑華（見圖）及陳雅惠等多名議員，本週陸續掛出與民進黨台中市長參選人、立委何欣純合體賀新春看板。（讀者提供）

    民進黨台中市議員何文海、陳淑華及陳雅惠等多名議員，本週陸續掛出與民進黨台中市長參選人、立委何欣純合體賀新春看板，民進黨台中市黨部主委許木桂說，農曆新年前，將陸續掛上24席爭取連任議員合體何欣純看板，預祝市民馬年迎新春，也為市長、議員參選人造勢，預計過年前就會決定提名人選。

    「2026恭賀新喜」，南屯區議員何文海在南屯市場周邊掛出合體看板，不少民眾提前感受到新春；「欣好市長、幸福滿滿」，西屯區議員陳淑華在台灣大道及巷弄掛出巨幅看板；而東、南區市議員陳雅惠也在建成路、合作街口，掛出大紅色「恭賀新春」合體看板，讓駕駛及路人提前感受馬年新春喜氣。

    許木桂表示，合體照由何欣純提供給現任議員，24名議員會陸續掛上，原則上在2月10日農曆新年前，就會完成議員及市長提名作業。

    台中市議員陳雅惠拚爭取連任，她說，與何欣純合體新春看板向市民拜年，盼2人攜手打拚，延續改革力量，為台中帶來更好市政與未來，祝福民眾新年平安順心、城市持續進步。

    台中市黎明路近南屯路口，掛出市議員何文海與何欣純合體看板。（讀者提供）

    台中市黎明路近南屯路口，掛出市議員何文海與何欣純合體看板。（讀者提供）

    台中市建成路與合作街口，掛出市議員陳雅惠與何欣純合體看板；陳雅惠說，與何欣純合體新春看板向市民拜年，盼2人攜手打拚，延續改革力量。（讀者提供）

    台中市建成路與合作街口，掛出市議員陳雅惠與何欣純合體看板；陳雅惠說，與何欣純合體新春看板向市民拜年，盼2人攜手打拚，延續改革力量。（讀者提供）

