和解有望？金溥聰挨嗆「藍白合戰犯」怒告 蕭旭岑今表態「願致意」

國安會前秘書長金溥聰於2024年總統大選期間擔任侯友宜競辦執行長，遭蔡正元與陳文茜指為「藍白破局最大戰犯」。（資料照）

於總統大選期間擔任侯友宜競辦執行長的國安會前秘書長金溥聰，不滿遭蔡正元與陳文茜指為「藍白破局戰犯」，一審求償600萬元敗訴。他另提告前立委邱毅、蕭旭岑等4人散布不實言論求償100萬元，並要求刊登勝訴判決全文3個月。針對金溥聰先前表達願看在過去曾一手提拔蕭旭岑的前提下，釋出和解意願；蕭方律師今表示，蕭亦願向金「致意」，雙方將私下溝通。

台北地方法院今開庭審理，雙方均聲請傳喚朱立倫、侯友宜等6人作證，今僅邱毅親自出庭。金溥聰控告包括，4人共發表7段評論，指控他利用侯友宜競辦名義告YouTuber比特王、任國民黨秘書長時削減基層年輕黨工、選前之夜故意不讓馬英九上台助講，以及以「膿包」形容選前頻呼換掉侯友宜的鄭麗文，甚至將他比作「秦檜」、「慈禧太后」、「和珅」等。

蔡正元、蕭旭岑與王尚智均委任律師出庭，與邱毅一致主張，其言論皆基於媒體報導、政論節目及消息管道查證，屬對藍白合運作等公益議題的合理評論。4人同時聲請傳喚朱立倫、鄭麗文、毛嘉慶、羅智強與凌濤5人作證。

金溥聰反駁，他並不知侯友宜競辦對自媒體提告的時間，選前之夜未邀馬英九出席，是競辦幹部集體決策。而他任秘書長期間恢復招考年輕黨工，並未因此開除舊人；對鄭麗文「膿包」稱呼，僅是警示換將可能重演「換柱事件」，並非指名道姓。

庭末，法官諭知，雙方先確認聲請傳喚證人的必要性與待證事項，並給予6週補陳期限，擇期再開庭。

至於有無和解可能性，金溥聰去年11月曾明確表達，願看在蕭旭岑是他一手提拔推薦的人，願意試行調解；蕭方律師今則表示，蕭願意「致意」，雙方律師可私下進一步溝通。

