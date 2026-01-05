為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    國民黨角逐中市長人選未定 江啟臣、楊瓊瓔賀年看板低調

    2026/01/05 14:53 記者蘇金鳳／台中報導
    江啟臣與盧秀燕合照的賀年看板的文字，引人聯想（圖由江啟臣提供）

    距離年底市長、議員選舉日益接近，民進黨市長參選人何欣純與黨籍市議員的聯合看板都已掛上，但是國民黨因為角逐市長人選未定，讓有意參選市長副市長江啟臣及立委楊瓊瓔看板相對低調，2人多以跟市長盧秀燕合照以賀年為主軸；不過，江啟臣跟市長盧秀燕的看板雖未明言「支持」，但是「駿馬啟新程，躍進旗艦城」的文字，不免讓人聯想。

    民進黨市長參選人何欣純與黨籍市議員的聯合看板已掛上，由於農曆新年將到，因此掛上多為新年祝賀詞的看板，而國民黨因角逐中市長人選未定，因此多數議員尚未表態，江啟臣及楊瓊瓔的新看板有與市長合照賀新年，雖江啟臣也有跟其他支持他的市議員的聯合看板，但多以聯合辦公室為主。

    楊瓊瓔最近掛上跟市長盧秀燕的多個聯合看板，但沒有選舉字眼，只有馬年行大運及與市長盧秀燕的合照，一切盡在不言中。

    江啟臣除了在跟盧秀燕的合照聯合看板中的文字有「駿馬啟新程，躍進旗艦城」，引發討論；即便有多個跟江啟臣「友好」市議員掛上跟江啟臣的合照的聯合服務處看板，也有左右各掛一側，也都未涉及到選舉問題，相當低調。

    楊瓊瓔與盧秀燕的賀年看板只有馬年行大運。（圖由楊瓊瓔提供）

