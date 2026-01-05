張志豪掛上與蘇巧慧新春聯合看板 拚市長、議員全勝

民進黨新北市前議員張志豪1月3日在中和區搶先掛上和立委蘇巧慧的新春聯合拜年看板，投入新北市議員選舉。（張志豪提供）

參選民進黨新北市議員的前議員張志豪去年11月辭去黨職，上個月9日先在中和區上架「超慧做事、中和更豪」和新北市長參選人蘇巧慧的首面聯合看板，正式宣布參選中和區，1月3日再搶先掛上和蘇巧慧的新春聯合拜年看板，積極把握曝光機會，張志豪表示，感謝總統賴清德提前完成縣市長提名，擴大母雞帶小雞的效應，他未來將與蘇巧慧一起力拚市長、議員全勝利的目標。

新春聯合首面看板位在中和區中山路二段369號，張志豪表示，後續也將陸續掛上巨幅看板，感謝賴總統提前完成總體佈局，擴大母雞帶小雞的效應，未來和市長參選人蘇巧慧一起力拚市長、議員全勝利的目標。

張志豪也說，期待新的一年，大家都能「馬舞新春」，象徵馬兒在春風中舞動，新的一年一起充滿活力、吉祥如意，像馬兒一樣豪運奔騰、事業生活順利。

民進黨新北市議員參選人張志豪感謝總統賴清德提前完成縣市長提名，擴大母雞帶小雞的效應。（圖取自「張志豪」臉書）

