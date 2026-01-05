為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    張志豪掛上與蘇巧慧新春聯合看板 拚市長、議員全勝

    2026/01/05 15:02 記者黃政嘉／新北報導
    民進黨新北市前議員張志豪1月3日在中和區搶先掛上和立委蘇巧慧的新春聯合拜年看板，投入新北市議員選舉。（張志豪提供）

    民進黨新北市前議員張志豪1月3日在中和區搶先掛上和立委蘇巧慧的新春聯合拜年看板，投入新北市議員選舉。（張志豪提供）

    參選民進黨新北市議員的前議員張志豪去年11月辭去黨職，上個月9日先在中和區上架「超慧做事、中和更豪」和新北市長參選人蘇巧慧的首面聯合看板，正式宣布參選中和區，1月3日再搶先掛上和蘇巧慧的新春聯合拜年看板，積極把握曝光機會，張志豪表示，感謝總統賴清德提前完成縣市長提名，擴大母雞帶小雞的效應，他未來將與蘇巧慧一起力拚市長、議員全勝利的目標。

    新春聯合首面看板位在中和區中山路二段369號，張志豪表示，後續也將陸續掛上巨幅看板，感謝賴總統提前完成總體佈局，擴大母雞帶小雞的效應，未來和市長參選人蘇巧慧一起力拚市長、議員全勝利的目標。

    張志豪也說，期待新的一年，大家都能「馬舞新春」，象徵馬兒在春風中舞動，新的一年一起充滿活力、吉祥如意，像馬兒一樣豪運奔騰、事業生活順利。

    民進黨新北市議員參選人張志豪感謝總統賴清德提前完成縣市長提名，擴大母雞帶小雞的效應。（圖取自「張志豪」臉書）

    民進黨新北市議員參選人張志豪感謝總統賴清德提前完成縣市長提名，擴大母雞帶小雞的效應。（圖取自「張志豪」臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播