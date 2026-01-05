中央總預算卡關 投縣TPASS補助可撐到3月底

集集線火車5日復駛到集集站，通勤月票將可以坐到集集站。（圖由詹學強提供）

立法院還未審2026年中央總預算，南投縣通勤族使用的縣內通勤月票TPASS，由中央補助9成，縣府負擔1成，總預算卡關下，南投縣府表示，今年縣內小區域TPASS月票，因去年預投到票證公司款項有剩，加上去年第4季中央補助款還未撥，2款項加起來，預估可撐到3月底。

南投縣府指出，南投縣民眾購買的通勤月票分兩種，一種是中彰投苗大區域TPASS票價是999元，數量由台中市政府統計、補助，還有一種縣內通勤小區域TPASS月票，票價699元，這種月票由中央補助90%，縣府負擔補助款的10%，因此中央的總預算卡關，對TPASS的確會有影響。

縣府表示，小區域通勤月票TPASS的費用，縣府已經有預投到3家票證公司，依使用率預投金額也有差別，其中悠遊卡金額最多，一卡通次多，愛金卡比較少，由於今年中央補助款不知何時才能撥下來，因此會先把悠遊卡的預投款挪一些到一卡通和愛金卡，中央去年第4季補助款還未撥補下來，應該很快會補助，預投款加上去年第4季補助款，預估可以撐到3月底。

縣府也說，TPASS補助攸關通勤族權益，因此還是希望2026年中央總預算能趕快通過。

南投縣通勤月票TASS可以搭客運上下班和上下學。（記者陳鳳麗攝）

