黃國昌爆他不爽要挑戰賴清德 張景森嗆：政治狗仔就是狗性不改

行政院前政務委員張景森日前批評民眾黨主席黄國昌，「就是中二個性和小藍路線錯了，就讓他畢業吧，他的寫真集我會買一本！」黃國昌今則爆料指，張景森不爽賴清德總統，計畫民進黨2026大敗後競選黨主席。張景森在臉書發文回嗆黃國昌，「政治狗仔的世界就是狗性不改」，把任何事情都套成選舉劇本。

張景森強調，民進黨是一個民主政黨，如果認為賴清德有些地方做得不對，批評總統有什麼不可以？真不知道這有什麼好說的？問題出在黄國昌狗仔隊狗性不改，但是狗鼻子失靈，可能已經患了嚴重的選舉過敏症。

張景森酸說，有這種症狀的狗仔如果躲在他家床底，聽到他抱怨晚餐，可能就會爆料說「他要選家長」；如果躲在街頭，聽到他罵T17、T18的處理方式，聽到他批評台北市的市容景觀，可能會爆料說「他要選市長」；如果看到他批評執政黨某些政策，就會爆料說「他要選總統」！

張景森提到，奇怪的是，最近自己批評黄國昌的中二搗蛋路線和鄭麗文的紅統路線，說他們會把民眾黨和國民黨黨帶向毀滅，這時候狗仔不知道有沒有回報「注意！他要選民眾黨主席！他要選國民黨主席！」

張景森說，政治狗仔的世界，狗性不改，就是能把任何事情都套成選舉劇本。問題出在那隻鼻子除了選舉，就再也嗅不到人民感受到的香甜苦辣了，不過這倒也提醒自己，搞政治應該更有創意一點，我應該認真考慮是否加入國民黨或民眾黨，然後參選下一任黨主席，「把他們帶到正確的方向，這樣說不定對台灣更好一點！」

