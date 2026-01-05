黃國昌點名綠委選市長應先辭職 黃文益:自己沒當立委就想拖人下水

黃國昌點名高雄綠委想選縣市長該先辭職，黃文益回嗆他心態可議，自己當不了就想拖人下水。（記者王榮祥翻攝）

民眾黨主席黃國昌點名台南、高雄的民進黨立委，要選市長應先辭職，民進黨高市黨部主委黃文益強調，區域立委參與市長初選，地方服務不僅不打折，反而會更積極，回嗆黃國昌心態可議、自己沒當立委就想著拖人下水，唯恐天下不亂。

民眾黨不分區立委兩年條款2月1日將至，黃國昌今宣布今早已在黨團簽署離職書，等到月底送出，2月1日才有辦法讓新的委員在最短的時間接上；他也同時點名民進黨台南、高雄立委要參選縣市長者，哪有在關心立法院的議事，卻還占著立委位置，應該把立委給辭了。

黃文益對此指出，黃國昌是不分區立委，不了解區域立委的實際情況，參與民進黨高雄市長黨內初選的立委們，參選期間的地方服務不但不中斷，且可能因為參選而加倍積極、擴大範圍，對高雄整體建設發展也更有企圖。

他認為立委參選市長前是否應辭職?老早就已討論過好幾回，現階段應該是尊重立委自身決定，評析黃國昌唯恐天下不亂，自己沒當立委了就想拖人下水、心態可議。

