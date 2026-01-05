憂「黨產條例」修惡！ 民團盼柯文哲兌現承諾 籲政院拒絕副署

多個民團今召開記者會反對「黨產條例」修惡，並提出三大訴求包含一、不義黨產回歸公有，拒絕私相授受；二、反對毀滅性修法，捍衛法治穩定；三、堅持轉型正義，不容民主倒退，並呼籲若國會執意表決通過此項修惡條例，政院應拒絕副署或執行。（記者方賓照攝）

國民黨立委游顥提案修正「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」，被視為替救國團和婦聯會解套。多個民團今召開記者會反對「黨產條例」修惡，並提出三大訴求包含一、不義黨產回歸公有，拒絕私相授受；二、反對毀滅性修法，捍衛法治穩定；三、堅持轉型正義，不容民主倒退，並呼籲若國會執意表決通過此項修惡條例，政院應拒絕副署或執行。

國民黨立委游顥推動「黨產條例」修法，修改附隨組織定義，企圖替救國團、婦聯會等不當黨產解套，北中南近50個民間團體共同連署。長期推動轉型正義的「519行動組合」，聯合辜寬敏基金會、經濟民主連合、台灣青年世代交流協會及好民文化行動等團體召開記者會提出譴責。

請繼續往下閱讀...

民團指出，「黨國不分」正是威權時期最核心的罪惡，而此次修改「政黨附隨組織」認定基準，反而成了洗白脫罪的藉口，救國團、婦聯會等高達400億竊自國家的贓款，也將獲得洗白；同時，呼籲行政院，若國會執意表決通過此項修惡條例，應拒絕副署或執行，強力捍衛轉型正義。

辜寬敏基金會副董事長林宜正指出，轉型正義的核心在於將原屬人民的權利與財產歸還給人民，國民黨1949年敗逃來台時僅是軍事集團，經由幾十年的極權專制統治後，其黨產最盛數以千億，都來自於民脂民膏。

林宜正續指，國民黨上週五欲將「黨產條例」送交三讀時，民眾黨即時踩了煞車，這讓他憶起民眾黨前主席柯文哲過去競選台北市長邀他輔選時曾強調，自己從政是要喚回社會公益。他強調，究竟民眾黨虛晃一招，還是真的會兌現承諾、他會持續緊盯也希望所有台灣人民看著這件事情。

台灣經濟民主連合智庫召集人賴中強律師說明，游顥的修正案將附隨組織的認定標準從人事、財務或業務擇一，改為三者皆須具備，並排除曾隸屬國家組織，完全是為救國團量身訂做。

賴中強補充，若該法通過，影響的不只是救國團，婦聯會當年由蔣宋美齡以第一夫人身份籌組，更發行救助大陸同胞獎券、興建眷舍，並行使公權力並隸屬國家體系；若修法通過，國民黨許多公司組織形態的黨營事業也可能被排除於附隨組織，呼籲藍、白不要大開民主倒車。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法