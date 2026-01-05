柯文哲嗆「敢動黃國昌就焦土」 律師揭算計：不在乎黃、只在乎誰當家

經營YouTube《打臉藍白第一品牌》的律師廖國翔（右）分析，柯文哲指控「民進黨操作司法」，事實卻是柯想利用政治影響司法，同時拿回民眾黨主導權。（圖擷取自民進黨YouTube）

民眾黨前主席柯文哲昨說：「民進黨關押一年弄我就算了，如果再搞黃國昌，我一定焦土政策」；對此，經營YouTube《打臉藍白第一品牌》的律師廖國翔分析，柯文哲喊話指控「民進黨操作司法」，實則是想利用政治影響司法，其用意也不是幫黃講話，而是拿回民眾黨主導權，為自己的官司做些努力。

廖國翔今在民進黨《午青LIVE》直播與民進黨發言人吳崢連線，談到民眾黨主席暨立法院民眾黨團總召黃國昌簽署不分區立委離職書，廖認為，現狀是黃國昌不得不提，看來柯文哲沒有打算繼續讓黃當不分區立委，只是做做樣子說「喔我要慰留」，但實際上慰留的動作會是這樣嗎？可預期2月1日國會將有一波新氣象，至少換了8個人（民眾黨不分區遞補），但會有什麼改變，仍是未知數。

請繼續往下閱讀...

廖國翔提到，只是柯文哲近期已經先跟大家預告「你敢搞黃國昌的話，我就給你繼續焦土政策。」但過去2年民眾黨就是焦土政策，也不是誰搞了黃國昌，柯言下之意，為什麼這2年會變成焦土政策？是因為「民進黨你在搞我柯文哲」。

廖國翔批評，這句話其實一點反省的意思都沒有，沒有人在搞柯文哲、也沒有人想要搞黃國昌，就是依法行政、依法審判，柯文哲在台北市長任內踩飛輪收300萬，難道不該接受調查嗎？柯文哲宣稱「會計師自己幫我挪來挪去」，從沒聽過會計師會主動幫客戶做假帳，然後客戶清清白白不知情、都是會計師的鍋。

廖國翔說，柯文哲喊出「民進黨不要再用司法去操作政治」，實際上柯文哲、黃國昌這一整年內做的事情，就是「利用政治想去影響司法」，他們想透過在立法院無止盡的杯葛、焦土戰術，去向選民訴諸，都是因為民進黨搞柯文哲、接下來要搞黃國昌，所以要自保、自救，只好在立法院裡面做一個小黨努力地去監督執政黨，實則是為自己將來的司法案件開脫。

廖國翔認為，柯文哲其實也不是想幫黃國昌講話，其最重要的目標是「我出來了，民眾黨現在誰當家」，所以說，黃國昌有沒有戲、有沒有救、會不會被司法調查，不是柯文哲在意的重點，他在意的是，他自己主導的民眾黨擁有這些政治資源後，他可不可以為自己的官司做些努力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法