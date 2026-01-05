為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    國民黨嘉市議員陳家平退選 張啓楷：加速藍白合整合速度

    2026/01/05 13:49 記者丁偉杰／嘉義報導
    民眾黨嘉義市長參選人、立委張啓楷表示，謝謝嘉市議員陳家平成全藍白合大局，為藍白合跨出一大步。（立委張啓楷提供）

    民眾黨嘉義市長參選人、立委張啓楷表示，謝謝嘉市議員陳家平成全藍白合大局，為藍白合跨出一大步。（立委張啓楷提供）

    年底嘉義市長選舉「藍白合」有新進展，國民黨市議員陳家平今天宣布退出黨內市長初選。對此，民眾黨嘉義市長參選人、立委張啓楷表示，謝謝陳家平成全藍白合大局，為「藍白合」跨出一大步，也加速藍白合整合速度，期待整合後，大家一起並肩作戰、贏來最後勝利。

    年底嘉市百里侯之爭，民進黨已提名徵召立委王美惠備戰，國民黨、民眾黨兩黨定調「藍白合」推出最強候選人。陳家平退出國民黨黨內市長初選後，黨內有意投入初選者尚有名醫翁壽良、市議員鄭光宏。

    民眾黨前主席柯文哲甫於3日宣布將擔任張啓楷的競選總幹事，並要在嘉市「Long Stay」，柯帶著張在3、4日兩天在嘉市接連走訪傳統市場、到廟宇參香及舉辦小草客廳會。

    對於陳家平退選，張啓楷回應說，陳家平是優質、認真的好議員，每次參加活動幾乎都可以看到他，今天稍早有跟陳聯絡，謝謝他成全藍白合大局，為藍白合跨出一大步，也加速藍白合整合速度。

    張啓楷說，柯文哲3、4兩天在嘉市密集造勢獲得很大迴響；10與11日及17與18日這兩個週末，柯文哲都會到嘉市輔選，他也將於3月17日成立東區競選服務處，並舉行「向鄉親報告」，屆時黨主席黃國昌、立委林國等人都將與會助講。

