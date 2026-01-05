吳欣修升海委會常務副主委 傳蔡長展接國土署長

海委會常務副主任委員懸缺近1個月，確定將由內政部國土署長吳欣修升任。（資料照）

海委會常務副主任委員懸缺近1個月，確定由內政部國土署長吳欣修升任，至於國土署長接任人選，傳出由今（5）日才剛調任內政部擔任參事的前高雄市水利局長蔡長展升任，不過，知情人士表示，相關人事安排尚待最後拍板，目前無法證實。

根據海委會組織規定，編制為1名主委，副主任委員3人，其中2人政務副主委、1人常務副主委。原海委會政務副主委吳美紅於去年6月轉任考試院副秘書長，該職務懸缺約半年，上（12）月由海委會常務副主任委員兼海巡署署長張忠龍轉任，並兼任海巡署長。

據了解，行政院已核定吳欣修升任海委會常務副主委，近期將正式接任。吳欣修為成功大學都市計畫研究所畢業，曾任原台南縣政府城鄉發展局長、台南市政府都市發展局長、副秘書長、秘書長，總統賴清德擔任台南市長任內，他從都發局長被拔擢接副秘書長、後升任秘書長；2018年2月接任國土署改制前的營建署長，現為國土署長。吳協助推動社宅、租金補貼等住宅政策，表現獲得層峰肯定。

至於國土署長接任人選，傳出今天調任內政部擔任參事的蔡長展升任，唯相關人事尚無法證實。蔡長展畢業於成功大學土木工程學系，具有碩士、博士學位，1995年通過特種考試技術人員考試乙等考試土木工程科，2009年通過薦任公務人員晉升簡任官等訓練，並歷任高雄市政府參事、高雄市府工務局局長、高雄市水利局長。

