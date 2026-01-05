為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    新任雲林縣府文觀處長謝明璇 34歲甜姐兒背景驚人

    2026/01/05 12:06 記者黃淑莉／雲林報導
    雲林縣長張麗善（左）宣布新任文觀處長人選謝明璇，1月16日上任。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣長張麗善（左）宣布新任文觀處長人選謝明璇，1月16日上任。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣府今（5）日公布新任文化觀光處長人選，由雲林女兒34歲的謝明璇接任，將在1月16日上任，謝明璇的祖父謝芳慶曾任2屆大埤鄉長、大埤鄉代會主席及第4屆雲林縣副議長，父親為東吳大學退休教授，先生的祖父為前雲林縣議長歐明憲。

    配合地方制度法修正，雲林縣府新增一名副縣長、副祕書長，原文觀處長陳璧君陞任副縣長，並於1月2日履新，由副處長陳世訓代理處長，縣府今天公布新任處長人選。

    雲林縣長張麗善指出，謝明璇畢業於世新大學口語傳播學系，曾任空服員，過去2年擔任義雲會執行祕書，擁有公關領域、活動規劃、統籌執行及跨部門協調的實務經驗，對產業脈動與民間需求有深入了解與學習，期盼未來擔任文觀處長能在既有良好基礎上，傳承並深化文觀處的專業與效能，為雲林注入新的火花。

    謝明璇本身為雲林大埤鄉西鎮村人，夫家也在大埤，祖父及先生祖父都曾是雲林政壇前輩，祖父謝芳慶曾任2屆大埤鄉長、農會理事長、鄉代會主席及第4屆議會副議長，對地方發展貢獻良多。父親謝政諭為東吳大學政治系退休教授。

    先生的祖父歐明憲曾任第10、11屆雲林縣議長，現仍熱衷地方事務及服務。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播