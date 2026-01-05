賴卓赴最前線訴諸民意救預算 鄭麗文：只想提早開打選戰

國民黨主席鄭麗文接受媒體聯訪。（記者田裕華攝）

今年度中央政府總預算案遲未付委審查，據悉，執政黨已擬定三管齊下因應策略，透過「行政團隊視察、協同地方作戰、民調數據發布」三軸線，將政治僵局轉化為社會關切的民生議題，包括賴總統、卓揆都親自下鄉，直接向社會大眾訴諸總預算對國家建設及民生福祉的不可或缺。對此，國民黨主席鄭麗文表示，今天總預算之所以一直沒有辦法順利送進立法院，是因為賴總統不尊重國會三讀通過的法案。現在賴總統擺明並不想面對問題的癥結，而只想提早開打選戰，透過民粹政治，非理性的製造不必要的對立與憲政僵局，絕非國家之福、百姓之福。

鄭麗文今（5日）上午在4位副主席陪同下，親自前往前立法院長王金平的台北辦公室致送「最高顧問」聘書。對於賴、卓近來視察重大民生建設時，都再三強調「中央與地方協力」的重要性，呼籲在野黨以蒼生為念，停止在立法院杯葛總預算審查，以免阻礙台灣進步。鄭麗文受訪表示，賴總統與卓院長劃錯重點了，今天總預算之所以一直沒有辦法順利送進立法院，是因為賴總統不尊重國會三讀通過的法案。

鄭麗文指出，包括預算編列、對於軍公教警消非常重要的福利案，尤其賴、卓如果真的真心關注台灣的國防力量，職業軍人的待遇榮辱是核心中的核心，提高軍人的待遇為什麼要遭到執政當局無情的拒絕呢？這對軍人的士氣無疑是一個嚴重的打擊，如何提振國軍士氣、如何期待國軍能保家衛民呢？

鄭麗文說，如果這一點總統、行政院長都做不到，那我們又如何來審總預算，現在擺明賴總統並不想面對問題的癥結，而只想提早開打選戰，透過民粹政治，非理性的製造不必要的對立與憲政僵局，絕非國家之福、百姓之福。

鄭麗文強調，在野黨有最大的誠意，我們也希望中華民國憲政能順利運轉，但解鈴還需繫鈴人，問題的癥結在賴總統的心魔，雖然是少數總統，仍舊可以透過智慧，來與國會共商國是推動國政，而不是任性、耍賴，希望賴總統可以重新端正心態，做一個全民總統，而不是心心念念的把在野黨當作假想敵，敵人不在台灣內部，如果一直把在野黨當作死敵，台灣如何團結對外呢？希望賴總統三思。

