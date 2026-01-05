為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    馬郁雯爆料陳玉珍喬官不只一例 陳玉珍：想做稱職民代應多查證

    2026/01/05 12:00 記者吳正庭／金門報導
    陳玉珍說，身為民意代表，接受民眾陳情，挺身而出是應該做的事。（記者吳正庭攝）

    爭取民進黨台北市第5選區（中正、萬華）議員提名的前媒體人馬郁雯，今天爆料國民黨金門立委陳玉珍不僅涉介入中華電信金門區員工升遷，還要求中華電信主管到國民黨金門縣黨部報告人事案。對此，陳玉珍說，她如果違法犯紀，請直接提告，她也提醒馬郁雯，想做一名稱職的民代，爆料前不要只聽片面之詞，應在查證多下工夫。

    陳玉珍說，中華電信工會金門某幹部利用職權在金門欺壓下屬是眾人皆知的事情，只要不按照幹部的意志行事，就會在金門中華電信被打壓，她身為民意代表，接受民眾陳情，挺身而出是為所當為，也是應該做的事情，尤其只要對的事，一定勇往直前；她如果有違法犯紀，請直接到相關單位對她提告檢舉；她說，對於此案，已經多次聲明，也不會再隨之起舞。

    陳玉珍說，這樣未經多方了解的爆料，一看就是政治操作；她說，她如果有任何違法行為，「馬記者」可以直接去經營多年的檢調單位檢舉；陳玉珍說，她也曾經善意向這位「馬記者」提醒，未來如果要成為一個稱職的民意代表，接受任何的陳情、任何的舉報，不要只聽一面之詞，應該多方了解，才能算是善盡民意代表的職責，不然只會成為被人利用成為政治鬥爭的工具！

