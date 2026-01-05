否認張顯耀督導「南二都」選情 鄭麗文：空穴來風

國民黨主席鄭麗文致送王金平最高顧問聘書，會後兩人一同接受媒體聯訪。（記者田裕華攝）

國民黨主席鄭麗文今（5日）上午在4位副主席陪同下，親自前往前立法院長王金平的台北辦公室致送「最高顧問」聘書。針對有媒體報導，鄭麗文有意指派國民黨智庫執行長張顯耀督導「南二都」選情，鄭麗文今日否認表示，那個完全是誤傳，並沒有要請張顯耀督導南部選情，張顯耀負責的是智庫這一塊，並沒有請張顯耀督導南部選情，這完全是空穴來風並非事實。

至於未來是否由王金平督導南部選情，鄭麗文說，國民黨提名輔選作業都按照步驟積極推動中，王金平的影響力絕對不是只有南台灣，國家大政、兩岸和平及憲政僵局，也非常希望能向王金平請教，全台選舉的輔選，王金平永遠都是國民黨的同志，他非常關心選舉，國民黨參選的同志都是王金平的老朋友或看著他們長大的，本來就愛護有加，未來也會積極的協助。

媒體詢問國民黨將於16日協調台中市長人選，鄭麗文表示，的確幾個有超過兩位有意參選縣市長的縣市，已經積極在進行溝通協調，包含台中、宜蘭，黨中央、地方黨部已經溝通好安排黨內協調的時程，如今也在積極推動中，一切都會按照黨內的制度來推動，不偏不倚、公平公正，希望能以團結的國民黨對抗民進黨，繼續為各地方政府所有縣市人民服務。

