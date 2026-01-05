為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    否認張顯耀督導「南二都」選情 鄭麗文：空穴來風

    2026/01/05 11:54 記者林欣漢／台北報導
    國民黨主席鄭麗文致送王金平最高顧問聘書，會後兩人一同接受媒體聯訪。（記者田裕華攝）

    國民黨主席鄭麗文致送王金平最高顧問聘書，會後兩人一同接受媒體聯訪。（記者田裕華攝）

    國民黨主席鄭麗文今（5日）上午在4位副主席陪同下，親自前往前立法院長王金平的台北辦公室致送「最高顧問」聘書。針對有媒體報導，鄭麗文有意指派國民黨智庫執行長張顯耀督導「南二都」選情，鄭麗文今日否認表示，那個完全是誤傳，並沒有要請張顯耀督導南部選情，張顯耀負責的是智庫這一塊，並沒有請張顯耀督導南部選情，這完全是空穴來風並非事實。

    至於未來是否由王金平督導南部選情，鄭麗文說，國民黨提名輔選作業都按照步驟積極推動中，王金平的影響力絕對不是只有南台灣，國家大政、兩岸和平及憲政僵局，也非常希望能向王金平請教，全台選舉的輔選，王金平永遠都是國民黨的同志，他非常關心選舉，國民黨參選的同志都是王金平的老朋友或看著他們長大的，本來就愛護有加，未來也會積極的協助。

    媒體詢問國民黨將於16日協調台中市長人選，鄭麗文表示，的確幾個有超過兩位有意參選縣市長的縣市，已經積極在進行溝通協調，包含台中、宜蘭，黨中央、地方黨部已經溝通好安排黨內協調的時程，如今也在積極推動中，一切都會按照黨內的制度來推動，不偏不倚、公平公正，希望能以團結的國民黨對抗民進黨，繼續為各地方政府所有縣市人民服務。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播