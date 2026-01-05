藍推黨產條例 范雲籲黃國昌、柯文哲遵守過往承諾

民進黨立院黨團召開「助中共打壓自家人，國眾到底哪國人？」記者會。（記者方賓照攝）

國民黨立委游顥提案修正「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」，被視為替救國團和婦聯會解套，國民黨團日前表示院會暫不處理。民進黨團幹事長鍾佳濱今日直言，國民黨不僅要考量民眾黨是否能配合，也要考慮社會的觀感；綠委范雲則呼籲，民眾黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲千萬記得過去的承諾，支持不當黨產回歸國家。

鍾佳濱指出，這2年來，在立法院似乎只要藍白聯手所向無敵，可以棄社會大眾的要求不顧。國民黨之所以暫緩推動「黨產條例」修法，表面上好像是跟民眾黨沒有取得一致的共識，但民眾黨非常投機，經常用退席、不參與投票表決的方式來掩飾自己過去強調要公平正義、追討黨產的標準。

「民眾黨不敢明確護航國民黨要回復黨產的訴求，還在扭捏作態！」鍾佳濱直言，國民黨不僅要考量民眾黨是否能配合，也要考慮社會的觀感。自從國民黨立委陳玉珍提案要將貪污助理費除罪化後引發社會強烈反彈，因此她改用另一個貌似溫和的版本想偷渡過關。

鍾佳濱認為，國民黨在上週暫緩「黨產條例」的處理，現在恐也是在想一個偷天換日的方式，來把他們400億的不義之財要回來，國民黨用很多話術想解套，如稱「這些組織是在做公益」，但做公益的是人不是組織、侵佔國產的是組織不是人，請國民擋別再掩護救國團、婦聯會。

民進黨立委范雲也提及，這個不當黨產的得利是現在進行式，前台北市長柯文哲任期，位於台北市劍潭的救國團活動中心已經主動說要捐給台北市政府，只是柯文哲答應讓他再延幾年；豈料，蔣萬安市長上台後，就讓其繼續拖延，就是想等黨產條例繼續通過。

范雲強調，民眾黨主席黃國昌過去擔任立委時也是支持不當黨產回歸國家，呼籲黃國昌、柯文哲千萬記得過去的承諾，請讓救國團回歸像所有公益團體一樣，不要擁有過去的不當國產、黨產。

