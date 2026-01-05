誰在洗腦你投降？中共6階段「心理消滅」戰術 揭網軍、名嘴協同攻勢

中共在社群散布我國防部長在關鍵時刻休假失蹤等假消息，響瓦解社會對於國安高層與軍方系統的信任感。（圖擷取自網路）

中共去年底發動圍台軍演及實彈射擊，國安單位分析，中共運用境外IP及殭屍帳號大量發文，帶動恐慌、投降、分化，六階段推進系統化「心理消滅」流程，搭配媒體與名嘴的在地協力，向台灣民眾推廣「投降主義」，這場不對稱戰爭的目標不是軍事征服，而是透過消除台灣民眾的防禦決心，達成「不戰而屈人之兵」的戰略目標。

國安單位分析發現，此次演習出現大規模的組織性協同操作，2天內抓取到逾50個帳號進行高度協同產製，透過六階段推進、四層心理攻擊及全面系統化設計，向台灣民眾推廣「投降主義」，這場不對稱戰爭的目標不是軍事征服，而是透過消除台灣民眾的防禦決心，達成「不戰而屈人之兵」的戰略目標。

這場攻擊圍繞5大敘事主軸，帶動恐慌、投降、分化。首先拋出「疑美疑日論」與「中國強大論」，引述特定名嘴與錯假訊息，嘲諷台灣被包圍日本不馳援、美援無望、軍購無用等，借俄烏新聞暗示美國對台支持有限；同時強調共軍大量出動軍機、實彈射擊，形塑美國不敢與之對抗的印象。

接著轉向「疑賴論」與「疑軍論」，將軍演歸咎於總統賴清德「中國沒實力攻打台灣」的發言挑釁，並在社群媒體散布國防部長在關鍵時刻休假失蹤、飛官叛逃等假新聞，直接攻擊我方軍隊指揮鏈，瓦解社會對於國安高層與軍方系統的信任感。

最後推導至「恐慌投降論」，利用共軍進入領海我方無力驅離等不實報導，營造防線崩潰感，企圖將投降轉化為一種「必然的生存路徑」，不斷把「沒人要為民進黨打仗」這棵種子種入大家心中，是有系統化的「心理消滅」流程。

首波攻擊在軍演發生的2分鐘內於PTT展開，在37小時不間斷發文，環環相扣、彼此支援，體現專業網軍的集中轟炸特徵；國安單位進一步分析發現，這些文章幾乎來自境外IP，遍布瑞典、瑞士、新加坡、美國、丹麥及香港，並非法入侵伺服器發布大量文章。

國安單位也發現台灣在地協力媒體與中共官媒存在訊息連動，首先是中國官媒放話、PTT發文呼應敘事、台灣部分媒體接力轉傳；台灣名嘴的親中論述也被中國官媒協力內銷，郭正亮、蔡正元、栗正傑等人宣稱「台灣好像有事」但美日卻未馳援等發言；中國也「二創」台灣媒體影片，曲解我國防部新聞片段後，回傳中國抖音、微博，作為內部宣傳使用。

不過，我國安單位從中共操作敘事中反向觀察，發現中共非常在意我國海馬士火箭砲，他們在「正義之盾」宣傳圖卡下方，擺滿海馬士火箭發射車的船，好幾個訊息都在講這件事，看來非常在意軍購及「斬首論調」被破除。

