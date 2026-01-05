為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍白未審今年度總預算 主計總處：2992億元不得動支

    2026/01/05 10:19 記者陳鈺馥／台北報導
    行政院主計總處主計長陳淑姿。（記者陳鈺馥攝）

    行政院主計總處主計長陳淑姿。（記者陳鈺馥攝）

    藍白至今拒審中央政府總預算案，行政院主計總處主計長陳淑姿今日在立法院直指，115年度總預算案未審議通過不得動支金額2992億元，其中，新興計畫1017億元將不得辦理，各部會較114年度增加部分計1805億元，預算仍受到侷限，第一、第二預備金及災害準備金170億元，將無法動支。

    立法院財政委員會今日邀行政院主計總處、國防部、財政部、海洋委員會等機關，就「115年度中央政府總預算案至今尚未審查，對國家安全及地方建設的影響」進行報告。

    國防部部分，主計總處主計長陳淑姿指出，新興計畫27億元將不得辦理，包括「戰傷手術及急救醫療設備整備」軍事醫療投資計畫等，將不利平、戰時救命與續命裝備的更新。

    陳淑姿提及，經常性經費及延續性計畫超過114年度預算部分計725億元，倘預算遲未通過，將影響後備戰提升、部隊戰演訓任務、建軍備戰及人才培育訓練等。

    海洋委員會方面，陳淑姿說明，新興計畫2.4億元將不得辦理，包括整建海巡老舊基層廳舍，汰換老舊3、4G-M化偵查系統，補強碼頭風化危安工程等，恐影響海巡執勤量能、查緝反毒效能。

    陳淑姿提到，經常性經費及延續性計畫超過114年度預算部分計2.4億元，倘若預算遲未通過，將影響海巡同仁執勤時的安全保障。

    另外，115年度總預算案中，有多項地方政府受益項目因屬新興計畫，包括中央自辦涉及地方政府受益130億元及地方補助款507億元，合計637億元將受到影響不得辦理。

    陳淑姿強調，總預算案未審議通過，將影響國防施政與國家安全，以及對地方政府公共建設推動、社會福利措施等造成影響，希望立法院盡速審議，以利福國利民的政策得以如期施行。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播