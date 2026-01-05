藍白未審今年度總預算 主計總處：2992億元不得動支

行政院主計總處主計長陳淑姿。（記者陳鈺馥攝）

藍白至今拒審中央政府總預算案，行政院主計總處主計長陳淑姿今日在立法院直指，115年度總預算案未審議通過不得動支金額2992億元，其中，新興計畫1017億元將不得辦理，各部會較114年度增加部分計1805億元，預算仍受到侷限，第一、第二預備金及災害準備金170億元，將無法動支。

立法院財政委員會今日邀行政院主計總處、國防部、財政部、海洋委員會等機關，就「115年度中央政府總預算案至今尚未審查，對國家安全及地方建設的影響」進行報告。

國防部部分，主計總處主計長陳淑姿指出，新興計畫27億元將不得辦理，包括「戰傷手術及急救醫療設備整備」軍事醫療投資計畫等，將不利平、戰時救命與續命裝備的更新。

陳淑姿提及，經常性經費及延續性計畫超過114年度預算部分計725億元，倘預算遲未通過，將影響後備戰提升、部隊戰演訓任務、建軍備戰及人才培育訓練等。

海洋委員會方面，陳淑姿說明，新興計畫2.4億元將不得辦理，包括整建海巡老舊基層廳舍，汰換老舊3、4G-M化偵查系統，補強碼頭風化危安工程等，恐影響海巡執勤量能、查緝反毒效能。

陳淑姿提到，經常性經費及延續性計畫超過114年度預算部分計2.4億元，倘若預算遲未通過，將影響海巡同仁執勤時的安全保障。

另外，115年度總預算案中，有多項地方政府受益項目因屬新興計畫，包括中央自辦涉及地方政府受益130億元及地方補助款507億元，合計637億元將受到影響不得辦理。

陳淑姿強調，總預算案未審議通過，將影響國防施政與國家安全，以及對地方政府公共建設推動、社會福利措施等造成影響，希望立法院盡速審議，以利福國利民的政策得以如期施行。

