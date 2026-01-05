為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    「總統鏡來講」遭禁播 陳水扁抒發與昔日在監寫專欄差別

    2026/01/05 10:08 記者王俊忠／台南報導
    前總統陳水扁5日在臉書抒發如今想開總統鏡來講節目卻被禁播，與當年他入監時想為週刊寫專欄的差別待遇。（取自陳水扁臉書）

    前總統陳水扁5日在臉書抒發如今想開總統鏡來講節目卻被禁播，與當年他入監時想為週刊寫專欄的差別待遇。（取自陳水扁臉書）

    原本欲轉戰鏡新聞開「總統鏡來講」線上節目的前總統陳水扁，這兩天天氣寒冷，他也感到心寒、切心！陳水扁今天又在臉書抒發今年1月3日中午與矯正署長通電話時，林署長說是行政院長卓榮泰下令不准「總統鏡來講」播出，他當時聽到卓榮泰3字，人都愣住了、心裡頭比外頭的天氣更冷！

    陳水扁還發文述說，過去他入獄在鬼地方為週刊寫專欄，與如今想開總統鏡來講節目的不同境遇。

    陳前總統透露，2011年他人在龜山鬼地方，想賺點稿費貼補家用，打算在《壹週刊》寫專欄，第1篇《馬宋會不如不會》，就被監方以「會引發政治效應、帶來社會分歧及影響獄方信譽」為由退回。

    當時有報紙媒體為此訪問時任總統的馬英九看法，馬英九表示受刑人被剝奪的是人身自由，但憲法的言論自由仍應受到保障。馬總統的一句話，讓台北監獄放行，只是題目改為《馬宋會無好會》。

    如今2026年阿扁要主持《總統鏡來講》，陳水扁表示，南屯鬼地方兩次放行，第一次建議診斷證明書要寫明主持節目屬職能治療；第二次則改比照過去5年主持節目YT線上播出模式。沒想到1月3日中午卻從矯正署長口中傳來行政院長卓榮泰下令禁止《總統鏡來講》播出的消息！讓他覺得很切心！

