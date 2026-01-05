美國抓馬杜羅等於中國有理由抓賴清德？ 許美華批藍白洗「疑美論」

許美華提到有部分輿論聲稱「美國可以抓馬杜羅，就表示中國也有理由可以抓賴清德」，她強調：「這種沒邏輯的話，真的是說給腦袋進水的人聽的。」（路透）

美軍3日突襲逮捕委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）夫婦，導致部分人士認為，中國可能如法炮製，對總統賴清德實施類似行動。反紫光奇遊團成員許美華4日晚間發文提到，「美國可以抓馬杜羅，就表示中國也有理由可以抓賴清德」，這種沒邏輯的話，真的是說給腦袋進水的人聽的。

許美華表示，藍白政治人物跟支持者，開始在網路譴責美國粗暴，侵害委內瑞拉主權、違反國際法，還說美國可以抓馬杜羅，就表示中國也有理由可以抓賴清德。她看到這種邏輯滑坡類比，認為這些人根本不是真的擔心中國來抓賴清德，只是想用各種話術黑美國、再洗一波「疑美論」罷了。

許美華質疑：「中國一直威脅要用武力入侵台灣多久了？他們有理過國際法嗎？中國在各種國際外交場合欺負台灣，有需要理由嗎？沈伯洋說得好：講得好像中國在威脅我的時候很遵守國際法一樣......我就問！你以為，中國從來沒有想過要對台灣總統發動『斬首行動』嗎？還需要看到美軍突襲委內瑞拉的神速行動，才能得到靈感、啟發嗎？」

許美華強調，中國如果要想攻擊台灣、要抓台灣總統，根本不需要理由，到現在中國都沒有做，不是因為習近平佛不想做；唯一理由是攻台沒有成功把握，更擔心引發美日國際同盟反擊引發嚴重後果，「簡單一句話，中國不敢比照美國抓捕馬杜羅來台灣抓賴清德，只是因為做不到」。

許美華最後也提醒這些「貌似為台灣好、擔心賴總統安全」的輿論：「如果你們真的擔心中國來抓賴清德......就更應該支持台灣加強自我防衛，提高國防預算。不用講廢話譴責美國，用點力氣譴責阻擋國防預算的藍白立委，比較有誠意。」

