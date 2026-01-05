中共軍演後海委會辦聚餐 海巡署：無喝酒、唱歌

海委會主委管碧玲（右）及副主委兼海巡署長張忠龍（左）。（資料照）

中共實施「正義使命-2025」圍台軍演實彈射擊，海委會主委管碧玲於去年12月31日中午，與多位海巡高層前往高雄某高級婚宴會館聚餐，引發國民黨強烈抨擊。海委會副主委兼海巡署長張忠龍今日在立法院受訪表示，那是公務行程之一，當天並沒有媒體描述的喝酒、唱歌，餐宴是用主委特支費支應，符合政府相關規定，這是沒有問題的。

張忠龍表示，管主委治軍一向嚴謹，而且非常體恤部屬。去年12月30日，中國海警船及軍艦在當天晚間6點後離開限制水域，所以晚上9點半經嚴謹評估，就建議主委，公務會議可以進行。

請繼續往下閱讀...

張忠龍指出，特別要說明的是，當天是公務行程一部分，並沒有媒體描述的飲宴、喝酒、唱歌。海巡署是一個專業團業，事前有經過專業評估，我們給主委最好的建議，且所有評估都是正確的，海域所有情況都在海巡及國軍的掌控之中。

針對為何選在那天舉辦？張忠龍回應，去年12月30日中國東部戰區已經宣布取得成果，有根據海巡署的專業評估。要特別聲明的是，從2022年開始到這次軍演，海巡署應對了中共7次軍演，我們是一個非常有紀律、有效率、非常專業的部隊，呼籲國人要相信海巡、相信國軍，我們有能力處理周邊海域的軍事行動及灰色襲擾。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法