「鄭習會」上半年成行？ KMT兩位副主席這麼說

國民黨主席鄭麗文去年底預告，今年上半年「以北京為優先」出訪，並強調與中國國家主席習近平會面具有重大戰略意義。（資料照）

國民黨主席鄭麗文去年底預告，今年上半年「以北京為優先」出訪，並強調與中國國家主席習近平會面具有重大戰略意義。對於「鄭習會」是否有機會成行，國民黨副主席蕭旭岑表示，鄭麗文若能訪中，兩岸關係絕對是正大於負；曾陪同國民黨前主席連戰訪中的國民黨副主席張榮恭也說，和平是民眾安居樂業的根本，任何政黨都有責任全力以赴。

蕭旭岑表示，「鄭習會」目前沒有進一步訊息，就他的立場，鄭麗文若能訪中，兩岸關係絕對是正大於負，現在兩岸關係如此緊張，軍演突破12海浬，鄭麗文赴中訪問那種立刻降溫、降低緊張的效果，是絕對會馬上顯現出來的，他個人認為絕對是正大於負，也有這個需求。

蕭旭岑認為，軍演過後，兩岸關係進入空前的低壓，在這種情況若能有突破性、正相關的連結，對台灣內部壓力的釋放、區域緊張警報的解除等，甚至對美、日連動的關係，都有正大於負的影響。

外傳鄭麗文與中共總書記習近平的「鄭習會」，農曆年前後可能舉行，而北京以國民黨要擋下賴政府軍購預算等「三張門票」做為會面前提。對此，蕭旭岑表示，這是中央廚房從上到下發動的認知作戰，用膝蓋想也知道不可能，民進黨有誰能得知大陸的訊息，「三張門票」當然是編造的，會編造代表他們害怕如果發生「鄭習會」，對他們的影響是非常巨大的。

張榮恭也說，國民黨相信既有的政治互信及一貫的民族認同，足以推進國共交往與兩岸和平。政黨與政治人物必須以利民為最高考量，「和陸」才能利民。且民進黨的抗中根本保不了台，只會害台；台灣也不只是需要保，更是需要興，也唯有兩岸共榮，才能興台。和陸興台才是為政者的正確道路，並使兩岸在此過程中，不斷精進互利融合，逐步化解政治對立。

張榮恭強調，連戰實現國共兩黨正式和解已滿20年，如果國民黨忌憚民進黨的抹紅誣衊，以致連建立超過20年的國共兩黨溝通平台都未能有效運用，何以向台灣民眾證明有達成兩岸和平的能力，和平是民眾安居樂業的根本，任何政黨都有責任全力以赴。

