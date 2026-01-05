為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    參選基隆市長動起來 童子瑋今早站街頭向民眾請安

    2026/01/05 08:35 記者俞肇福／基隆報導
    基隆市議長童子瑋今天清晨6點30分站在國門廣場，向市民請安問好。（記者俞肇福攝）

    迎戰2026基隆市長選戰，民進黨基隆市長參選人童子瑋今天一早6時30分出現在國門廣場，向路過的市民請安問好；童子瑋笑說，有點久沒有站路口，感覺有點陌生，不過，感謝騎車或開車經過的民眾，都會放慢速度跟他喊「加油」！謝謝基隆鄉親一聲聲溫暖的加油聲，驅走街頭冷颼颼的低溫。

    民進黨中執會上週三（31日）通過提名基隆市議長童子瑋參選基隆市長，上週五（2日）童子瑋的看板就陸續出現在基隆市七個行政區，今天一早童子瑋在基隆市忠一路、港西街交會的路口，對面就是基隆火車站南站與基隆轉運站，童子瑋率領進步基隆團隊站街頭，向準備搭車前往台北的通勤族或是要出門上班上學的鄉親揮手道早安；短短30分鐘揮手請安，不少支持民眾揮手加油、或是豎起大拇指按讚，讓童子瑋倍感溫暖與開心。

    國民黨基隆市黨部批評童子瑋才獲得提名，就到處掛看板。對此，童子瑋說，選戰腳步剛開始，透過參選看板讓市民多了解自己參選理念與用心，了解他的參選方式與努力，希望這一場市長選舉能夠是正向選舉。

    基隆市議長童子瑋的競選看板出現在路口，讓更多人認識參選理念與其對市政建設的想法。（記者俞肇福攝）

    獲民進黨提名參選基隆市長的基隆議長童子瑋今天清晨6點30分站在國門廣場，向市民請安問好。（記者俞肇福攝）

