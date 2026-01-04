美國生擒馬杜羅對台灣是大好消息？ 曹興誠：敲碎中共如意算盤！

聯電創辦人曹興誠。（資料照）

美國3日凌晨突襲委內瑞拉，閃電活捉極度親中的專制總統馬杜羅（Nicolas Maduro）及其妻子，引發國際高度關注。聯電創辦人曹興誠今（4日）晚在社群PO文直言，華府逮捕馬杜羅對台灣而言是「大好消息」，因為中共一直把台灣說成是「中國的一部分」，妄想將兩岸問題變成「內政」問題，美國入境逮捕馬杜羅，正式一舉敲碎中共如意算盤！

曹興誠今晚在臉書發文，「美國派遣特種部隊深入委內瑞拉首都卡拉卡斯逮捕了委內瑞拉總統馬杜洛，並將其夫婦押送至紐約‵，此舉震驚了全世界。前台北縣長周錫偉才剛做了一個短影片，嬉皮笑臉地嘲笑美國不敢進軍委內瑞拉，現在慘遭打臉。全世界的左派人士紛紛指責美國侵犯他國主權，其實這些人的觀念已經落伍，還以為國家主權在任何情況下都不可侵犯。」

請繼續往下閱讀...

他接著舉例，「1994年，非洲盧旺達（Rwanda）發生了種族大屠殺，三個月之間被殺的人數超過80萬，遭到系統性強姦的婦女，估計有25萬至50萬。 1995年7月，波士尼亞又發生了斯雷布雷尼察（Srebrenica）大屠殺，約8000名穆斯林遭到塞爾維亞共和軍的處決。時任聯合國秘書長安南（Kofi Annan）在親身經歷了盧旺達大屠殺與波士尼亞戰爭中聯合國的無力後，深刻反思了傳統『國家主權』與『基本人權』之間的衝突。」

「在傳統的國際關係中，國家主權（Sovereignty）被視為『擋箭牌』：無論一個政權對內做了什麼，外部勢力都不得干預內政。安南挑戰了這一點，他提出了一個革命性的觀點：主權不只是權利，更是責任。安南認為，國家的首要責任，是保護其國民免受種族滅絕、戰爭罪、民族清洗和危害人類罪這四種暴行的侵害。當一個國家『明顯無法』或『拒絕』保護其國民（甚至本身就是施害者）時，國際社會必須準備好採取集體行動，必要時進行武力干預。在安南的倡導和推動之下，2005年，聯合國150多個國家領導人在『世界首腦會議』中，一致通過決議，確立了保護人權大於國家主權的原則。」

曹興誠最後直言，「美國這次入境逮捕馬杜洛的行動，雖然無關種族滅絕，但也是明顯不容許惡劣政客將國家主權當『擋箭牌』去為非作歹。為什麼這件事對台灣來說是大好消息呢？因為中共一直把台灣說成是『中國的一部分』，然後妄想把兩岸問題壓縮成所謂『中國內政問題』，進而以『國家主權不容外人干預』，來阻絕國際對台灣的援助和介入，讓他們可以來台灣肆意殺人、打家劫舍。」

「美國入境逮捕馬杜洛，一舉敲碎了中共的如意算盤，應該讓中共頭目們感到害怕。他們會開始了解，不論他們如何以民族主義來壯膽，以國家主權來擋箭，他們的謊言暴力、戕害人權、極權貪汙，和對台灣、日本的霸凌，終究將面臨國際的制裁。中共頭目多一分收斂，台灣就少一分危險，中共在台灣的同路人也不敢太囂張，這當然是大好消息。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法