中國官媒酸美「世界惡霸」 國師李毅爆粗口嗆：只會打嘴砲！

美國3日凌晨突襲委內瑞拉，生擒長期執政的專制總統馬杜羅（Nicolas Maduro）及其妻子，引發國際高度關注，尤其是與馬杜羅政權非常友好的中共。中國官媒新華社旗下微信公眾號「牛彈琴」就跳出來酸川普才是無限擴張權力，在夜深人靜之時將他國元首從首度擄走，「世界警察」卻成「世界惡霸」。不過曾被稱為中共「國師」的知名武統學者李毅卻忍不住砲轟官媒只會打嘴砲，「你他X抓不了賴清德，你還諷刺特朗普（川普）？你真不要臉！」

美軍3日凌晨對委內瑞拉發起「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），出動逾150架戰機轟炸委國首都加拉加斯（Caracas），生擒馬杜羅夫婦，一夜之間就讓這個極度親共的政權垮台，震驚國際政壇。據悉，美方搭載精銳部隊的直升機突入、機降到完成生擒馬杜羅的任務，僅費時30分鐘左右；更可笑的是，委內瑞拉先前宣稱可鎖定美F-22、F-35戰機的中國製JY-27雷達毫無作用，美軍趁夜偷襲都沒有預警。

微信公眾號牛彈琴4日發布文章，說現在全世界都看清美國真面目，展現強悍武力，卻徹底「喪失道義光環」，「埋葬」了所有盟友對美國的信任。牛彈琴提到，有中國網友相當興奮地說，美國都能對一個主權國家這樣，那對於「自己的寶島（指台灣）」是不是也能如法炮製，去活捉賴清德？但牛彈琴卻聲稱，「我們是一個真正的和平國家，我們會學習戰術，但不到萬不得已，我們不會輕易訴諸戰爭。更何況，戰爭有正義和非正義，我們肯定是正義亮劍，與美國完全不同。」

對此，以鼓吹反美和武統台灣而聞名的李毅，4日在其YT頻道更新影片，氣急敗壞表示，「牛彈琴這幾句話說的真是膚淺、膚淺、太膚淺了，春秋無義戰，成王敗寇，歷史是勝利者寫的，三十六計啊！不戰而屈人之兵，是善之善者也，人家特朗普（川普）現在這叫不戰而屈人之兵啊，大軍壓境啊，城下之盟啊，奇兵突襲啊，射人先射馬，擒賊先擒王，高啊！你趕緊學啊！你他X抓不了賴清德，你還諷刺特朗普，你真不要臉！我他X真不好意思，我忍了半天了，他X的不要臉，你他X的台灣多長期間都沒統一了？」

