綠委提案修改兩岸條例 國台辦：高度關注動向

中國國台辦發言人陳斌華。（資料照，翻攝直播）

20名民進黨立委連署修改「兩岸人民關係條例」，更名為「台灣與中華人民共和國關係條例」，並刪除原條文中「國家統一前」字眼。中國大陸國台辦今天對此表示「高度關注有關動向」，並聲稱若觸碰紅線，將依據「反分裂國家法」採取措施。

民進黨立委林宜瑾表示，將提案把「台灣地區與大陸地區人民關係條例」（簡稱「兩岸人民關係條例」）更名為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，也將刪除條例內容「國家統一前」用字，以及透過「地區」相稱兩國領土，使法條更進一步地符合基本事實。

請繼續往下閱讀...

中國大陸國台辦今天以發言人陳斌華的名義說，陸方高度關注有關動向，並聲稱該提案是「推動法理台獨，升高兩岸緊張局勢，破壞台海及地區和平穩定」，「充分說明賴清德當局和民進黨是不折不扣的『和平破壞者』、『危機製造者』、『戰爭煽動者』」。

陳斌華並聲稱，如果台獨分裂勢力「膽敢觸碰紅線」，中國大陸將依據「反分裂國家法」採取斷然措施，希望台灣民眾堅決反對台獨分裂活動。

對於綠委提案，陸委會3日表示尊重國會自主，兩岸條例奠基於憲法增修條文，具高度政治敏感性，相關修正得有社會共識。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法