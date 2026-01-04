綠高雄市長初選》逾300里長相挺 賴瑞隆：我是國民黨最怕的人選

賴瑞隆（中）慷慨激昂指出，他是國民黨最怕的人選。（記者王榮祥攝）

被中共視為眼中釘的立委沈柏洋(右)南下為賴瑞隆站台。（賴瑞隆團隊提供）

屏東縣長周春米(左)跨區為賴瑞隆站台。（賴瑞隆團隊提供）

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今晚舉辦「真誠無畏之夜」，逾300里長與百工百業相挺、場面熱絡；賴瑞隆豪氣喊話，他是國民黨最怕人選。

賴瑞隆「真誠無畏之夜」造勢今晚在鳳山登場，現場湧入大批支持者，集結9位在地及跨縣市立委、市議會正副議長、市議員與議員參選人，並有超過300位里長與百工百業代表到場力挺，氣勢磅礡。

媒體人王瑞德第21次為賴瑞隆助講，屏東縣長周春米現身相挺，高市議長康裕成更公開喊話呼籲支持賴瑞隆；賴瑞隆鞠躬感謝康裕成關鍵時刻表態支持，象徵市政與基層力量全面集結。

賴瑞隆表示，自己出身平凡家庭，沒顯赫背景，也不是政治世家，唯一信念就是把高雄建設得更好；感謝鄉親栽培讓他從國會助理、市府局長走到立法院，盼未來有機會持續為大高雄打拚。

他說，自己擁有10年市政與10年立委經驗，為高雄爭取超過6千億元建設經費，連續19次獲公督盟評鑑為優秀立委，這些成績都可被檢驗；每天南北奔波，心中始終放著高雄人的期待。

賴瑞隆也提及，初選以來已與各區里長於38區走透透，辦超過200場說明會，並透過12場完整政見願景，闡述涵蓋產業、交通、文化、農漁、地方發展等市政藍圖。

他也再次痛批藍白在立法院作為，已對國家治理與地方建設造成衝擊，尤其柯志恩主導惡修財劃法，使高雄年預算實質減少約200億元，但直到昨天、柯志恩依然在玩文字遊戲。

賴瑞隆指出，自去年5月以來多份民調顯示，他是唯一能穩定勝過對手的參選人，他是國民黨怕的人選，呼籲高雄鄉親關鍵時刻團結一致，讓高雄開創新局。

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆「真誠無畏之夜」造勢大會場面熱絡。（記者王榮祥攝）

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆，今在鳳山舉辦「真誠無畏之夜」造勢大會。（記者王榮祥攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法