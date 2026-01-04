因應台美關稅 賴清德：編930億元助中小企業迎挑戰

總統賴清德（右）致詞。（民眾提供）

總統賴清德今天說，台美關稅談判已進入最後階段，部分關稅已調降，行政院也編列930億元專案預算，從人才培育、金融支持、穩定就業及拓展國際通路，協助受關稅影響的中小微型企業。

賴總統今天出席國際青年商會中華民國總會第74屆總會長暨理監事宣誓就職典禮，他致詞表示，國際青商會一直是各行各業人才培育的搖籃，恭喜總會長張旭志榮任第74屆總會長，未來勢必能夠帶領總會會務更上一層樓，達到世界總會的目標。

賴總統表示，台灣經濟表現亮眼，今年國民平均所得可望達成4萬美元，針對創業環境與經貿挑戰，政府將與企業並肩作戰，目前台美匯率穩定，利率則維持在約2%的適度寬鬆政策。

針對台美關稅，賴總統指出，談判已進入最後階段，部分關稅已調降，行政院也編列新台幣930億元專案預算，從人才培育、金融支持、穩定就業及拓展國際通路4大面向，協助受關稅影響的中小微型企業，單一企業最高可貸款6000萬元並享有低利補貼。

賴總統說，因應新時代來臨，行政院推動「AI新十大建設」，聚焦發展矽光子、機器人與量子運算，預計2040年以前培育50萬名AI（人工智慧）人才，帶動百萬家中小企業轉型。

賴總統表示，過去10年間，公務人員已歷經4次調薪，勞工基本工資也已連續10年調漲，從早期的2萬8元提升至目前的2萬9500元，預計今年還會再調薪，基本工資將跨越3萬元。

賴總統表示，青商夥伴不論投入新創產業或地方創生，都要對台灣有信心，期許青年成為改變國家的重要力量，在智慧生活時代站穩國際腳步，讓世界看見台灣的經濟與民主實力。

全台153個分會、約800名青商會員齊聚典禮，國民黨主席鄭麗文與新竹市長高虹安、新竹縣副縣長陳見賢等人也受邀出席。

