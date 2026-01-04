為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    卓榮泰下令阿扁節目喊卡？ 中監：本於權責依法駁回

    2026/01/04 19:23 記者陳建志／台中報導
    前總統陳水扁節目「總統鏡來開講」臨時喊卡，傳因行政院長卓榮泰下令不准播出，不然就要抓他回籠；台中監獄則表示，本於職責依法予以駁回。（擷取自陳水扁臉書）

    前總統陳水扁節目「總統鏡來開講」臨時喊卡，傳因行政院長卓榮泰下令不准播出，不然就要抓他回籠；台中監獄則表示，本於職責依法予以駁回。（擷取自陳水扁臉書）

    前總統陳水扁原訂今天上午播出新節目「總統鏡來開講」臨時喊卡，陳水扁今在臉書爆料，是因行政院長卓榮泰下令不准播出，不然就要抓他回籠；台中監獄則表示，陳前總統辦理保外醫治至今，均定期派員訪察、督管保外期間所有活動，此次是本於職責依法予以駁回，並落實督管務必恪守相關規範。

    前總統陳水扁2015年1月5日保外就醫，每3個月由台中監獄評估，視病情展延保外就醫期限，保外就醫已近11年，展延次數達43次，雖然台中監獄曾依據保外醫治受刑人管理辦法，要求他不進入競選會場、不上台、不演講、不接受媒體採訪和不碰政治等「五不原則」，但過去11年來，阿扁屢被質疑違規。

    陳水扁今天在臉書表示，原定今天首播的「總統鏡來講」，雖然NCC放行鏡新聞線上播出，不過矯正署林署長卻跟他電話證實，行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓他回籠。期待他主持《總統鏡來講》的朋友，抱歉讓大家失望了。

    對此，台中監獄表示，按「監獄行刑法」與「受刑人保外醫治審核基準及管理辦法」規定，保外就醫是使無法於監內接受適當醫療之受刑人，在遵守國家法令規範下，獲得所需健康照護。

    中監表示，有關陳前總統辦理保外醫治至今，均由台中監獄依上述法令派員訪察、督管保外期間所有活動。此次，中監是本於權責，按管理辦法第7條規定覈實審核陳前總統所提申請與病況，依法予以駁回，並落實督管務必恪守相關規範。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播