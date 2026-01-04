卓榮泰下令阿扁節目喊卡？ 中監：本於權責依法駁回

前總統陳水扁節目「總統鏡來開講」臨時喊卡，傳因行政院長卓榮泰下令不准播出，不然就要抓他回籠；台中監獄則表示，本於職責依法予以駁回。（擷取自陳水扁臉書）

前總統陳水扁原訂今天上午播出新節目「總統鏡來開講」臨時喊卡，陳水扁今在臉書爆料，是因行政院長卓榮泰下令不准播出，不然就要抓他回籠；台中監獄則表示，陳前總統辦理保外醫治至今，均定期派員訪察、督管保外期間所有活動，此次是本於職責依法予以駁回，並落實督管務必恪守相關規範。

前總統陳水扁2015年1月5日保外就醫，每3個月由台中監獄評估，視病情展延保外就醫期限，保外就醫已近11年，展延次數達43次，雖然台中監獄曾依據保外醫治受刑人管理辦法，要求他不進入競選會場、不上台、不演講、不接受媒體採訪和不碰政治等「五不原則」，但過去11年來，阿扁屢被質疑違規。

請繼續往下閱讀...

陳水扁今天在臉書表示，原定今天首播的「總統鏡來講」，雖然NCC放行鏡新聞線上播出，不過矯正署林署長卻跟他電話證實，行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓他回籠。期待他主持《總統鏡來講》的朋友，抱歉讓大家失望了。

對此，台中監獄表示，按「監獄行刑法」與「受刑人保外醫治審核基準及管理辦法」規定，保外就醫是使無法於監內接受適當醫療之受刑人，在遵守國家法令規範下，獲得所需健康照護。

中監表示，有關陳前總統辦理保外醫治至今，均由台中監獄依上述法令派員訪察、督管保外期間所有活動。此次，中監是本於權責，按管理辦法第7條規定覈實審核陳前總統所提申請與病況，依法予以駁回，並落實督管務必恪守相關規範。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法