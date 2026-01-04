中國外交部慌了！馬杜羅與習近平6大獨裁共通點曝光

中國國家主席習近平去年5月曾於俄羅斯舉辦的「蘇聯偉大衛國戰爭勝利80週年慶典」，與委內瑞拉總統馬杜羅會面。（法新社）

美軍特種部隊在委內瑞拉發動突襲，成功抓捕該國總統馬杜羅（Nicolas Maduro），並押往美國紐約受審。中國外交部對此表達「堅決反對」，並要求美方放人。據我官方單位分析，馬杜羅與中國領導人習近平在權力延續、軍隊控制手段方面，有6大獨裁共通點，兩者皆視「政黨輪替」為死路，將國家命運與個人權力綁定，追求實質上的終身執政。

中國外交部發聲譴責美國總統川普的作為，聲稱「對於美方悍然對一個主權國家使用武力並對一國總統動手深表震驚，予以強烈譴責，此舉已嚴重侵犯委內瑞拉主權，威脅拉美與加勒比地區的和平安全，中方堅決反對」。

據官方彙整資料，馬杜羅和習近平這兩個「威權領袖」具有高度相似性，在權力延續方面，馬杜羅是透過選舉舞弊與暴力方式，雖然委內瑞拉保留選舉形式，但透過取消反對派資格，例如針對瑪麗亞．科麗娜．馬查多（Maria Corina Machado）下手，以及操控計票系統、軍警鎮壓示威來強行連任。

在中國，習近平以修改憲法與清洗方式，2018年直接透過修憲取消國家主席任期限制，並打破「隔代接班」慣例，透過反腐「黨內清洗」確立定於一尊的地位；兩者皆視「政黨輪替」為死路，將國家命運與個人權力綁定，追求實質上的終身執政。

毒品與灰色地帶輸出方面，馬杜羅操弄國家級販毒集團，透過軍方「太陽集團」直接參與古柯鹼運送，將毒品作為獲取外匯與賄賂軍隊的工具，被美國司法部正式起訴；習近平則是縱容芬太尼輸出，被指控以國家力量補貼或縱容芬太尼化學前驅物出口，透過墨西哥進入美國。被視為對西方的「逆向鴉片戰爭」與社會戰。

知情人士指出，兩者皆利用具成癮性或破壞性的物質，例如毒品作為不對稱作戰工具，削弱對手國家的社會韌性與健康。

在軍隊控制手段上，馬杜羅將國家經濟命脈，如石油、礦產、糧食分配交由軍方將領掌控，讓軍隊成為「利益共同體」，使其為了自保而必須捍衛馬杜羅；習近平則是「黨指揮槍」進行政治清洗，透過軍改與反腐清洗異己，例如清洗火箭軍，強調絕對忠誠，將軍隊從「國防軍」徹底強化為保衛黨魁的「黨衛軍」。

值得注意的是，習近平和馬杜羅2人獨裁共通點是「槍桿子出政權」，軍隊的首要任務不再是保家衛國，而是「保衛領袖」與「維穩」。

另外，對付異議人士部分，馬杜羅採取「物理消滅與監禁」，習近平是遂行「數位集權與建立集中營」。馬杜洛利用情報機構（SEBIN）進行逮捕、酷刑、法外處決，造成數百萬委內瑞拉民眾逃離成為難民。習則建立高科技監控社會有天網、社會信用體系、新疆再教育營、香港國安法等，透過「長臂管轄」威脅海外異議者。

據分析，可怕的是，2人均系統性地消除公民社會，將任何反對聲音定義為「外國勢力代理人」或「煽動顛覆」。

我官方更掌握，在經濟模式上，兩者亦有高度相通性。馬杜羅奉行「掠奪性社會主義，採國有化私營企業，導致惡性通膨與經濟崩潰，但核心集團透過黑市與匯差致富；習近平則是主張「國進民退」，打擊私營科技巨頭，強調國有企業主導地位，推動「共同富裕」收割民間財富，將經濟資源集中於共產黨手中。

在國際結盟方面，委內瑞拉是反美前哨站，中國則是修正主義軸心。馬杜羅在南美洲扮演反美核心，引入俄、中、伊朗勢力，提供戰略支點。習近平推動「百年未有之大變局」，試圖改寫國際規則，並在背後支持俄、伊朗、委內瑞拉等反美國家。知情人士批評，這兩個「獨裁者聯盟」彼此抱團取暖，更在聯合國人權理事會等場合互相投票掩護，對抗民主陣營的價值觀外交。

