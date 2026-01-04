綠嘉義縣長初選政見會》黃榮利發豪語：3年還債44億 第4年發現金

民進黨嘉義縣長初選參選人黃榮利在政見會上提出3年還清縣府債務承諾。（黃榮利團隊提供）

民進黨嘉義縣長黨內初選今天下午進行政見會直播，參選人、議員黃榮利強調，自己上任太保市長時，公所負債達9000萬元，積極開源節流在3年內還清。如果當選縣長，也期許自己用3年時間還清44億元債務，第4年發現金及推動各項福利政策，打造年輕人返鄉工作居住願景。

黃榮利表示，自己是道地的農村子弟，年輕時擔任農業草根大使到日本取經，曾獲十大傑出農民神農獎。並將農業經驗轉化為治理能量，在農會總幹事任內大力推廣溫室栽培，創造小番茄奇蹟，吸引數百名青農返鄉，溫室面積從1公頃擴充至300公頃。

請繼續往下閱讀...

太保市長任內 還清9000萬

黃榮利指出，擔任太保市長時在3年內還清9000萬元負債，開始推動各項社福與重大建設。台積電進駐嘉義縣是好事，但也帶來房價的衝擊，影響年輕人返鄉定居的意願。嘉義縣需要了解地方需求、能幫各行各業賺錢的領導人，自己正是治理實戰派，在關鍵時刻站出來改變現況，讓出外遊子願意返鄉工作，讓嘉義縣人口不再流失。

黃榮利表示，如果入主縣府，將於3年還清44億元債務，第4年發現金，並推動65歲以上健保費由縣府全額負擔，兒童營養午餐及學雜費全免，減輕青年的負擔，讓他們在政府照顧下，敢生孩子。

黃榮利說，山區農民以前是看天吃飯，現在因猴害嚴重，還要看猴吃飯，將成立捕猴中隊全力解決問題。平原與海區淹水問題遲遲無法解決，他將提出治標又治本的方案，讓鄉親擺脫淹水的夢魘。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法