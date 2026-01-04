為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    離島條例為「一國兩制」示範區鋪路？林楚茵：行政權須反制修法

    2026/01/04 18:37 記者陳鈺馥／台北報導
    民進黨立委林楚茵今日受訪批評，離島條例修法有替中國「洗產地」疑慮，甚至可能引進中國醫師到金馬執業，行政權須加以反制。（資料照）

    民進黨立委林楚茵今日受訪批評，離島條例修法有替中國「洗產地」疑慮，甚至可能引進中國醫師到金馬執業，行政權須加以反制。（資料照）

    國民黨立委陳玉珍所提「離島建設條例第18條之1」修正草案，增訂金馬等離島得設置「自由貿易示範區」，遭民團質疑為「一國兩制」示範區鋪路，因交付協商已過1個月冷凍期，最快本週可三讀通過。民進黨立委林楚茵今日受訪批評，此修法有替中國「洗產地」疑慮，甚至可能引進中國醫師到金馬執業，行政權須加以反制。

    林楚茵指出，藍白什麼「毀憲亂政」法案都敢通過，就連憲法法庭大法官所宣告的釋憲判決，只要藍白不滿意，就用立法院黨團的一個決議說這個無效，若藍白要強行表決通過法案，現在很難阻擋。

    林楚茵批評，「離島建設條例」修法有替中國「洗產地」的疑慮，甚至可能引進中國醫師到金馬離島執業。未來若三讀通過，行政部門要有反制作為，譬如財政部關務署對於關稅、邊境查驗等，要嚴查是否真的促進觀光、離島經濟發展，還是只是在透過離島替中國「洗產地」，這些都要加強查緝。

    「如果只是把離島當成跳板，最後想洗進來台灣，就要有所作為！」林楚茵說，即便擋不住，行政權仍可發揮作用，經濟部可以嚴查公司登記，看是否中資借殼。她批評，藍白不是為了台灣好，只是想摧毀台灣，行政部門可善用行政權，雖然是亡羊補牢，至少不讓國家門戶洞開。

