青商會總會長就職典禮 鄭麗文：青年菁英應有開創兩岸和平胸襟

國際青商會中華民國總會第74屆總會長暨理監事宣誓就職典禮，總統賴清德先親臨致詞，離開後，國民黨主席鄭麗文（中）也出席大會，2人未碰面。

國際青商會中華民國總會今天下午在竹北喜來登大飯店，舉辦第74屆總會長暨理監事宣誓就職典禮；總統賴清德親臨大會致詞，離開後，國民黨主席鄭麗文隨後出席，她致詞時表示，台灣人的DNA裡存有開創和平的重要天職，並說「從台灣出發，開創兩岸和平的環境，乃至於全世界的和平穩定，我相信是所有在台灣的青年領袖和菁英應該要有的胸懷和眼光」。

鄭麗文致詞時，首先感謝國際青商在節能減碳、氣候變遷等關係全人類重大議題上，做出卓越的貢獻，這也是她從政除了兩岸和平之外最關注的議題。鄭麗文表示，台灣身為太平洋島嶼，對於全球氣候變遷首當其衝，台灣是一個主要靠出口貿易導向的經濟體，所以節能減碳的挑戰至關重要。

接著鄭麗文直言，很可惜，連續幾年台灣在全世界節能減碳的評比上都是吊車尾，努力的空間非常大，而零碳家園應是共同追尋的目標和理想，希望未來能夠與所有青商會共同加大力度，在氣候變遷的嚴峻挑戰下，憑著我們的智慧和高科技能力，在推動零碳家園做出重大貢獻。

鄭麗文也提到，台灣在整個中華文明裡是非常獨特的代表。台灣如此小的彈丸之地，為何在全世界舉足輕重？因為台灣在全世界產業鏈垂直分工中，找到屬於自己的利基，發揚光大，做到世界第一等，所以台灣很多企業是隱形冠軍，「全世界都需要我們，台灣也需要全世界，這是一個海洋文明極致的代表，接下來台灣的護國神山高科技產業，也在全世界垂直分工裡頭發揮到極致」。

鄭麗文指出，全球和平、自由、開放的市場，對於台灣至關重要。在台灣人的DNA裡存有開創和平的重要天職，唯有全球和平才能帶來自由開放的市場，讓台灣繼續舉足輕重。從台灣出發，開創兩岸和平的環境，乃至於全世界的和平穩定，我相信是所有在台灣的青年領袖和菁英應該要有的胸懷與眼光。

最後，鄭麗文稱許，各位青商代表就是台灣的精神、台灣的價值，擁有專業素養、前瞻眼光、國際視野、人文關懷。台灣人才不但創造令世人羨慕的財富，更是有責任心的企業，對地球發揮應有的責任感，更重要的是投身公益、回饋世界和人群。她肯定國際青年商會發出重大能量，「這也就是台灣在世界、在區域所展現的最高戰略價值，這也是全世界要力挺台灣的重要原因」。最後，她勉勵與會的各位代表台灣在世界的舞台繼續發光發熱。

總統賴清德下午3點親臨就職典禮致詞，竹北市長鄭朝方等人陪同；總統前腳離開後，新竹市長高虹安、國民黨主席鄭麗文、新竹縣副縣長陳見賢接續上台，全程在網路直播、不開放媒體採訪。

國際青商會中華民國總會今天舉辦第74屆總會長暨理監事宣誓就職典禮，總統賴清德先親臨致詞。（擷取自國際青商會YouTube直播）

國民黨主席鄭麗文致詞表示，開創兩岸和平的環境，乃至於全世界的和平穩定，「我相信是所有在台灣的青年領袖和菁英應該要有的胸懷和眼光」。（擷取自國際青商會YouTube直播）

